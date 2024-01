Terremoto tra Campania e Basilicata, scossa di magnitudo 3.8 a Ricigliano

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi tra Campania e Basilicata. Il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 6 chilometri da Ricigliano, in provincia di Salerno. La scossa è avvenuta alle 10.23 di questa mattina, a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito sia dalla popolazione della provincia di Salerno che della Basilicata. Al momento non si registrano danni e non ci sono notizie di feriti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

