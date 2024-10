Test della personalità: il colore che scegli dice tutto di te | Se opti per questo inizia a preoccuparti

Se da tempo hai voglia di scoprire i lati di te più inediti non aspettare, mettiti subito alla prova con il test della personalità.

Scegli un colore e scopri chi sei: il test della personalità ti rivelerà qualcosa di te che certamente non conosci ancora.

Non avere timore di entrare a contatto con gli aspetti di te stesso sui quali ancora non hai mai indagato. Potresti scoprire di essere diverso da come credevi.

Guarda questa particolare immagine e affronta il test della personalità con sincerità, in bocca al lupo e buon divertimento!

Test della personalità, scegli il colore che preferisci e scopri un lato di te che non conoscevi

Il test della personalità di oggi è stato creato da un famoso esperto di sociologia e filosofia, cioè lo psicoterapeuta svizzero Max Luscher. La teoria alla base del test si basa sull’associazione tra colori e sensazioni e secondo la filosofia di Max Luscher dalla scelta di due colori in particolare si possono evidenziare dei bisogni e delle attitudini caratteriali specifiche. In altre parole, anche una decisione in apparenza casuale in verità è dipesa da una corrispondenza tra quello che vediamo e quello che sentiamo. Ma è possibile che, da ciò che un colore suscita in noi, dedurre i lati nascosti della nostra indole? A quanto pare sì.

In questa immagine infatti ci sono circa 19 colori diversi. Alcuni sono simili e si differenziano solo per un tono più chiaro o uno più scuro. Tutto quello che dovrai fare è osservarli con calma e scegliere le due tonalità che preferisci. Infine vai a leggere il paragrafo successivo per scoprire cosa cela la tua scelta.

Soluzione

Se hai scelto due dei colori freddi, come ad esempio il viola, il verde, l’azzurro, il rosa chiaro o il blu, allora tu hai un animo razionale e non ti lasci mai andare del tutto alle emozioni. Non vuoi perdere mai il tuo equilibrio e questo fa di te una persona saggia che rappresenta un punto di riferimento per gli altri.

Se hai scelto un colore caldo, come rosso, arancio, giallo, senape o fucsia allora tu sei estremamente passionale e vivi di istinto. Questo ti rende genuino e fa sì che gli altri possano apprezzare la tua schiettezza, la sincerità e la limpidezza d’animo che esprimi in tutto quello che fai.

Se hai scelto un colore freddo e uno caldo sei una persona equilibrata ma che forse nel tentativo di far contenti tutti e di tenere sempre tutto controllo, rischia di mortificare una parte di sé. Prova a tirare fuori la tua vera natura, senza paura di essere giudicato.