Test dell’intelligenza: noti differenze tra le due immagini? Se ti accorgi di una cosa sei un genio

Se pensi di essere un vero genio, allora non vorrai tirarti indietro di fronte alla sfida del test dell’intelligenza.

questo gioco è per osservatori attenti e abili e per chi una voglia di mettersi alla prova senza timore. Se anche tu sei tra questi, mettiti subito al lavoro, e aguzza la vista.

La sfida di oggi può essere superata solo a patto di guardare l’immagine del test dell’intelligenza e di riuscire a cogliere ogni minimo dettaglio, e ogni piccolo particolare, anche apparentemente privo di significato.

Non tutti sono capaci di riuscire a superare questo complicato quiz visivo, ma se saprai concentrarti e tirar fuori le tue migliori abilità e capacità, di certo avrai successo. In bocca al lupo!

Test dell’intelligenza, osserva le immagini e trova le differenze

Se vuoi metterti alla prova con il test dell’intelligenza, la prima cosa che dovrai fare è aguzzare la vista. Guarda questi due disegni, sono ricchi di piccoli particolari, e a prima vista sembrano la stessa illustrazione. La verità però è che queste due immagini che all’apparenza sembrano identiche, in verità non lo sono affatto. Possono confondere l’osservatore perché vi sono tanti elementi visivi, matite, gioielli, una mano, ma non farti ingannare.

Cerca di osservarle tutte e due con la massima attenzione, e di far caso a ogni singolo dettaglio. Ci sono ben 4 differenze tra i due disegni. Riesci a scovarle tutte da solo? Quando avrai scoperto quali sono i particolari che rendono l’illustrazione a destra diversa da quella a sinistra, vai a leggere la soluzione finale, dove troverai la risposta corretta, e così potrai scoprire se hai superato il test dell’intelligenza.

Soluzione

Ci siamo: finalmente ora stai per scoprire qual è la soluzione del test dell’intelligenza, e dunque stai per sapere se a che hai superato o meno quest’ardua sfida. In corrispondenza dei cerchietti di colore nero troverai le 4 differenze che rendono diversa l’immagine A dall’immagine B.

Come puoi notare, guardando l’immagine con la soluzione del test dell’intelligenza nell’illustrazione a destra mancano ben 4 dei particolari presenti nell’illustrazione che si trova a sinistra. Sono ben tre i disegni che mancano e inoltre nella foto a destra manca anche l’ombra della matita di colore giallo. Se ti sei divertito a svolgere il test dell’intelligenza, allora ti invitiamo a metterti alla prova con altre sfide come questa. Troverai molti quiz e giochi navigando tra le pagine del nostro sito web. In bocca al lupo e buon divertimento.