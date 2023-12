“Le vittime sono tre, la quarta persona era deceduta un’ora prima dello scoppio dell’incendio. Il Pm ha disposto l’autopsia e anche su questo si capirà il nesso di causalità tra l’incendio e la morte”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a Tivoli (Roma), in seguito all’incendio che nella notte ha coinvolto l’Ospedale San Giovanni Evangelista. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

E’ arrivato all’ospedale di Tivoli anche il vicesindaco della Città metropolitana di Roma e sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, per verificare la situazione dopo l’incendio divampato questa notte.

L’incendio all’ospedale di Tivoli nel cuore della notte

L'incendio è divampato intorno alle 23 di venerdì 8 dicembre in alcuni locali del piano interrato dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sembra che il fuoco sia partito da alcuni rifiuti che hanno prodotto fiamme estese e che a loro volta si siano ingrossate arrivando al Pronto soccorso e ad altri reparti del nosocomio.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci: "Lo spaventoso incendio divampato all'ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza. Sono in costante contatto con il presidente Rocca il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli. Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo". (Fonte: Agenzia Dire)

