Torino 0-2 Lazio, Guendouzi e Cataldi regalano i tre punti ai biancocelesti

Dopo un brutto primo tempo da parte della Lazio, anche per merito di un buon Torino, la Lazio esce dall’Olimpico Grande Torino con tre punti. Merito di una ripresa gagliarda e volitiva dei ragazzi di mister Sarri. Guendouzi prima e Cataldi poi regalano i tre punti nel recupero della 21^ giornata.

Primo Tempo

Parte forte il Torino che al quinto minuto si rende pericoloso con Bellanova sulla destra, trova Sanabria al centro dell’area, che gira con il destro e colpisce il palo alla sinistra di Provedel. Primi venticinque minuti combattuti con il Torino che tiene costantemente sotto pressione la difesa biancoceleste. Al 35’ buona occasione ancora per il Torino con Zapata, che servito da un cross del solito Bellanova, stacca indisturbato in area colpendo di testa, la palla finisce al lato.

Due minuti dopo di nuovo Bellanova crossa dalla destra e trova Vlasic, bravo il centrocampista d granata a girare verso la porta, ancor più bravo Provedel a deviare in angolo. Al 43’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Masina ad andare vicino al gol, che di testa sfiora il palo. Senza neanche un minuto di recupero finisce il primo tempo sul risultato di zero a zero.

Secondo Tempo

La ripresa si apre con il Torino che prova a trovare il gol in un paio di occasioni ma senza fortuna. Il gol lo trova la Lazio al 51’ con Guendouzi che, servito da Luis Alberto appena entrato in area lascia partire un diagonale sul quale Milinkovic Savic non può nulla. Sei minuti più tardi ancora Luis Alberto serve un assist al bacio per Cataldi, che dal limite dell’area calcia e sigla il raddoppio biancoceleste.

Al 79’ Gila già ammonito stende Zapata al limite dell’area, giallo ed espulsione per lo spagnolo, che lascia la Lazio in dieci uomini. Da lì in poi non succede più nulla, la Lazio espugna il campo del Torino col risultato di due a zero.

Le Pagelle

Provedel: 7

Attento per tutta la gara, in varie occasioni rischia di capitolare ma come sempre ci mette una pezza

Marusic: 5,5

Male nel primo tempo, nella ripresa via e spostato a sinistra e fa una buona ripresa

Gila: 6

Una pecca in una gara quasi perfetta, l'espulsione per doppia ammonizione che lo costringerà a saltare Firenze

Romagnoli: 6

Gli attaccanti granata lo mettono sotto pressione, soprattutto nel primo tempo, ma lui si destreggia sempre benissimo

Hysaj: 4,5

Bellanova lo costringe a non rientrare in campo nella ripresa, perché lo surclassa per tutto il primo tempo

Guendouzi: 7,5

Il migliore in campo, lotta ruba palloni e ha anche il merito di sbloccare il risultato

Cataldi: 6,5

Soffre la fisicità dei centrocampisti del Toro, ma ci mette grinta e voglia, si prende la soddisfazione del gol del raddoppio

Luis Alberto: 6,5

Suoi i due assist che regalano i due gol alla Lazio

Isaksen: 6

Buona gara del danese, dalla sua parte Masina non scende mai pericolosamente, e quando entra Lazzari varie volte i due duettano bene

Immobile: 5

Non riesce mai ad essere pericoloso, viene limitato sempre dai difensori avversari

Felipe Anderson: 5

Un po’ in ombra rispetto alle partite precedenti, il suo lo fa sempre nel bene e nel male

Lazzari (46’): 6

Buon ingresso, non lascia mai spazio a Lazaro, come fatto nel primo tempo da Marusic

Castellanos (55’): 5,5

Non buono il suo ingresso, fa a sportellate con i difensori avversari mai quasi sempre ci rimette lui

Foto: Profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata