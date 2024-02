Biancocelesti a due facce, Zirkzee non perdona: Lazio 1-2 Bologna

La squadra di Sarri subisce una sconfitta amara, sprecando un primo tempo ad alta intensità e mancando l’opportunità di avvicinarsi al quarto posto in classifica. Il gol della Lazio segnato da Isaksen viene annullato dall’errore di Provedel, aprendo la strada alle reti di El Azzouzi e Zirkzee.

Primo Tempo

Il Bologna inizia con una pressione alta e sfiora il gol dopo soli due minuti con un tiro di Ferguson che sfiora la traversa. Al 7′, la Lazio ha un’occasione clamorosa con Immobile che, servito al limite dell’area, tenta il tiro respinto da Skorupski. I biancocelesti passano in vantaggio al 16′ con Isaksen che, servito da un recupero alto di Immobile, segna da centro area. La Lazio è vicina al raddoppio con Isaksen, ma Skorupski compie un miracolo salvando sul palo. Il Bologna pareggia al 39′ con El Azzouzi che sfrutta un errore di Provedel. La Lazio è vicina al vantaggio con Guendouzi, ma Lucumi salva sulla linea. Dopo 3 minuti di recupero, Maresca manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Secondo Tempo

Il Bologna parte meglio nella ripresa e cerca il sorpasso con Zirkzee, ma il suo tiro viene respinto da Provedel. La partita cala di ritmo con entrambe le squadre stanche per le precedenti gare. Il Bologna segna il gol del vantaggio al 77′ con Zirkzee che batte Provedel da due passi su assist di Kristiansen. Dopo 4 minuti di recupero, il direttore di gara chiude la partita, con il Bologna che vince 2-1.

Le Pagelle

Provedel 4,5

Errore clamoroso sul passaggio di Luis Alberto che consegna il pareggio al Bologna.

Prestazione fumosa quella del terzino, non si propone a dovere in avanti e incespica nel ripiegamento difensivo.

Patric: S.V.

Esce per infortunio dopo dieci minuti.

Casale (11′) 5,5

Non fa in tempo a mandare in fuorigioco El Azzouzi, ma sul secondo gol dei felsinei è altamente colpevole.

Gila 6,5

Rimane una garanzia e forse è l’unica nota positiva della giornata.

Marusic 5,5

Prestazione sotto tono, non argina Kristiansen che fa l’assist a Zirkzee per il 2-1 del Bologna.

Guendouzi 6,5

Impeccabile a centrocampo, per poco non segna il gol del raddoppio.

Cataldi 5,5

Prestazione deludente del centrocampista, perde troppi palle e non coordina bene i reparti.

Luis Alberto 5

In concomitanza con Provedel regala il pareggio al Bologna, per il resto della partita è praticamente invisibile.

Felipe Anderson 5,5

Meglio in fase difensiva, ma si propone poco in fase offensiva. Troppi dribbling fini a se stessi.

Isaksen 7

Il danese cresce continuamente ed è decisivo nel segnare il gol della Lazio. Tanto carattere!

Immobile 6,5

Generoso come sempre, fornisce l’assist a Isaksen. Ha altre occasioni per andare in rete ma non riesce a concretizzarle.

Castellanos (66′) 5

Pedro (66′) 5

Forse non ha più voglia di giocare a calcio.

Pellegrini (77′) 5

Le poche palle che tocca vanno in fumo.

Kamada (77′)

Entra in campo al posto di uno spento Luis Alberto, lui non è da meno.

