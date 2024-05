Torta soffice senza burro e senza latte, la ricetta di Benedetta Rossi che puoi preparare anche a dieta: l’ho provata ed è spaziale

Prova subito questa ricetta: è la torta al limone più buona che ci sia.

In merito alla colazione, ognuno ha le proprie abitudini alimentari. C’è chi preferisce prendere un caffè al volo, magari in piedi e senza prestare troppa attenzione a ciò che si mangia o si beve. C’è invece chi adora dedicare tempo a questo primo pasto della giornata, alternando colazioni salate a colazioni dolci e più tradizionali.

Per quanto riguarda la colazione dolce, la più famosa in Italia è quella di cornetto e cappuccino, sebbene anche la tradizionale tazza di latte con i biscotti è molto amata da grandi e piccoli. Se invece amate i dolci fatti in casa e, non appena vi svegliate, sognate già di assaporare una fetta di torta, allora questa ricetta potrebbe proprio fare al caso vostro.

La ricetta di cui vi parliamo oggi prevede una preparazione facile e leggera: si tratta di una torta al limone che si prepara senza latte e senza burro, quindi è perfetta anche per chi ha specifiche esigenze alimentari. La ricetta è di Benedetta Rossi: ecco dosi e passaggi.

Torta al limone soffice e profumata: la ricetta di Benedetta Rossi

Per l’impasto servono 4 uova, 200 grammi di zucchero, 100 grammi di olio di semi e la stessa quantità di acqua, 250 grammi di farina, la scorza grattugiata di 1 limone e 16 grammi di lievito per dolci. Per la crema al limone, invece, servono 100 ml di succo di limone e la stessa quantità di succo d’arancia, 20 grammi di amido di mais e 40 grammi di zucchero.

Si inizia rompendo le uova in una ciotola ed unendovi lo zucchero e la scorza del limone, quindi si mescola. Si aggiunge poi l’acqua e anche l’olio, sempre mescolando continuamente e quindi si incorpora la farina poco alla volta, unendo alla fine il lievito per dolci. A questo punto si versa l’impasto in una teglia da 24 cm imburrata ed infarinata: per cuocerla basta metterla nel forno (già caldo) per 40 minuti a 170°C.

La crema al limone

Mentre la torta cuoce, si prepara la crema al limone unendo i due succhi di limone e di arancia. In un pentolino si mettono lo zucchero e l’amido di mais quindi, dopo averli mescolati, si versa lentamente il mix di succhi in questo composto e si mescola con la frusta, portando tutto sul fuoco fino a che la crema si addensi.

Quando la torta è pronta, la si taglia a metà sul lato lungo e si stende la crema su tutta la base, livellandola con un coltello a lama lunga. A questo punto si richiude il dolce e, se piace, si cosparge con lo zucchero a velo.