Tragico incidente a Lanuvio, muore una donna. 3 persone in pericolo di vita

Drammatico bilancio quello dell’incidente frontale tra due automobili avvenuto nel territorio di Lanuvio: è deceduta una donna e ci sono tre feriti gravi. La donna che ha perso la vita si chiama Roberta Contini, 48enne di Ardea. Per lei non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo mentre due giovani fratelli e lo zio della vittima sono stati soccorsi dalle ambulanze ed elisoccorso del 118. I sanitari hanno eseguito operazioni delicate e complesse per estrarre dalle vetture i tre feriti.

Incidente Lanuvio: tre persone in pericolo di vita

I soccorritori sono intervenuti alle 14 lunedì 13 giugno in via Laviniense provinciale che collega Lanuvio a Campoleone in provincia di Roma, lo scontro è avvenuto tra una Ford dove viaggiavano due fratelli di 21 e 23 anni e una Nissan Micra sulla quale sedevano Roberta è suo zio, 49enne di Genzano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Lanuvio e i militari del nucleo radiomobile di Velletri. I rilievi scientifici dei Carabinieri potranno forse ricostruire la dinamica di questa tragedia stradale.

Nell’impatto è morto anche il cane della donna, un pastore tedesco.