Trasporti, la Roma-Lido sparita anche da Google Maps

La Roma-Lido (Metromare) è una linea ferroviaria di Roma che collega la stazione Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, alla stazione di Cristoforo Colombo, nel quartiere Lido di Castel Fusano a Ostia. La ferrovia è di proprietà della Regione Lazio ed è affidata ad Astral (gestore dell’infrastruttura) e Cotral (impresa ferroviaria).

Roma – Lido tra le peggiori linee d’Italia

Secondo lo storico rapporto di Legambiente, Pendolaria, in cui si fa il punto sullo stato di salute del trasporto su ferro in Italia (l’ultimo report 2023), la Roma-Lido si conferma tra le 10 peggiori linee d’Italia. Impietoso il dato sull’età dei convogli della linea: oltre 33 anni medi di anzianità contro i 12 di Trenitalia.

“Lungo le 13 fermate di quella che dovrebbe essere una linea strategica per la mobilità dell’area romana, è oltre un decennio che si assiste ad un costante peggioramento per la vita dei pendolari – scrive Legambiente – Un caso emblematico della situazione di questa linea è avvenuto il 22 dicembre scorso (2022), quando sono state almeno 18 su un totale di 38 le corse saltate a causa della rottura di un treno. Per un’ora ne sono rimasti in servizio quattro su tutto il tracciato.

E sono stati numerosi i casi in cui ad una già assurda tabella di frequenze, con treni ogni 23 minuti, si sono aggiunti ritardi spesso non comunicati che hanno portato l’attesa a 30 minuti reali”.

Il guasto del 28 aprile, una giornata di ordinaria follia

L’ennesimo, ultimo, clamoroso guasto alla linea è avvenuto la mattina presto del 28 aprile 2023, all’altezza di Acilia, un guasto alla linea aerea che ha creato numerosi disagi per i passeggeri della Roma-Lido, con centinaia di pendolari furiosi in strada e bus sostitutivi presi d’assalto.

L’avaria è capitata proprio all’ora di punta che ha seminato il caos tra i viaggiatori, se si considera che ogni treno trasporta circa 1.000 persone. Sui social si sono moltiplicate le foto della folla in strada a caccia delle navette e di scale mobili stipate di persone.

“La stazione – ha detto un utente – è presidiata dalla polizia e i carabinieri”. Un altro pendolare ha affermato: “Ci sono carabinieri, polizia e vigili, tutti, a tenere a bada la gente disperata che rischia di ammazzarsi per buttarsi dalla strada dentro le navette prima delle altre centinaia di persone che hanno dietro”.

Da luglio 2022 è cambiata la gestione della Roma – Lido, è cambiato il nome, Metromare, ma lo stato delle cose rimane lo stesso. Una situazione inverosimile che si ripete da anni, che ha portato all’esasperazione gli utenti della linea.

Comitato Pendolari Roma Ostia, la denuncia

“La ferrovia Roma -Lido stamani (28 aprile 2023) è rimasta bloccata sull’intera linea all’incirca da inizio servizio (05:15) fino alle ore 07, restando poi interrotta nel tratto più importante e frequentato, ovvero tra Acilia e Roma Porta San Paolo. Nella totale assenza di informazioni contestuali all’evento da parte del Gestore del Servizio, il cui servizio di call center, tra l’altro, viene attivato solo dalle ore 07:00 dei feriali, solo dal lato del Gestore della Infrastruttura, si sono avute ritardate informazioni (dopo oltre 90 minuti), e solo alle 7 circa ha fatto sapere con un tweet che la linea era “chiusa per un guasto alla linea aerea” e che il “servizio era attivo tra Colombo e Acilia”.

Successivamente sono arrivate le solite generiche informazioni di “attivato servizio sostitutivo”, della cui presenza e quantità e frequenza, al terminale provvisorio di Acilia i pendolari hanno segnalato la insufficienza se non anche l’assenza. Nelle segnalazioni scritte e negli incontri con codesto Gestore, il Comitato Pendolari ha segnalato la carenza del servizio navette, se esercito con soli 4 pullman turistici da 54/56 posti per direzione, a fronte di una capienza treno di 1.200 persone ed una capacità di picco di carico, dell’insufficente servizio ferroviario attuale, di circa 7.200 posti/direzione/su 2 ore.

Se poi le navette vengono impiegate per tappare guasti improvvisi alla linea, come oggi, o alle rotabili, il servizio navetta appare pressoché simbolico. Per ovviare a questa situazione, che si ripete frequentemente da luglio 2022, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma aveva pubblicamente comunicato di aver dato dirette assicurazioni a questo Gestore e all’Ente Affidante, per mettere a disposizione bus urbani da 95/98 posti, adatti anche al trasporto disabili (cosa che non sono le navette) eserciti da o per conto di Atac, proprio per evitare che un intero quadrante di città, con 2 Municipi e circa 400 mila residenti, rimanesse tagliato fuori nelle ore di punta dallo spezzarsi della linea”. (Comunicato del Comitato Pendolari Roma Ostia)

Ferrara: “Google Maps cancella la Roma-Lido”

“Il servizio Maps di Google cancella la ferrovia Roma-Lido e suggerisce di prendere, in alternativa, l’autobus per arrivare sulle spiagge di Ostia. E così questa amministrazione è riuscita in una impresa storica: disincentivare la villeggiatura sul mare di Roma.

Perché se già un turista ha una mezza idea di farsi una passeggiata sul litorale, ci pensa due volte prima di avventurarsi nell’impresa, ora anche Google Maps gli dà conferma dei timori. Altro che Primo Maggio e Festa dei lavoratori, i nostri amministratori vogliono far fare la fame alle imprese e a tutti coloro che, comunque, vivono di turismo sul Lido di Ostia”.

È quanto dichiara in una nota Paolo Ferrara, vice-presidente dell'Assemblea Capitolina e rappresentante M5S al Consiglio Nazionale per la circoscrizione Centro Italia.

