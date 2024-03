Trasporti, Morelli: “Logistica di qualità obiettivo di LetExpo e del Governo”

(Adnkronos) – "È necessario che l'opinione pubblica si renda conto di quanto la logistica è fondamentale innanzitutto per calmierare i prezzi dei prodotti che troviamo sugli scaffali dei nostri mercati e supermercati. Una logistica di qualità che guarda a una transizione equilibrata e di buon senso, è indubbiamente un obiettivo sia di questa manifestazione così importante che del governo italiano". Sono le parole di Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe, intervistato da Adnkronos nell’ambito della manifestazione fieristica LetExpo2024, la kermesse dedicata ai trasporti e alla logistica sostenibili organizzata a Verona da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. Per Morelli quello della logistica "è stato uno dei principali settori di successo durante uno dei periodi più difficili della storia dell'ultimo secolo, il periodo del Covid. Grazie alla logistica i prodotti sono sempre stati presenti sui nostri mercati". "Un settore silente, ma sempre presente. La sua resilienza -ha aggiunto il viceministro- si riconosce anche nelle problematiche geopolitiche, per esempio, la crisi del Mar Rosso. Il governo sta seguendo con grande attenzione le crisi internazionali oggetto della storia attuale perché è dalla parte del settore della logistica è dalla parte dei concittadini", ha concluso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata