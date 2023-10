Trasporti, nuova linea bus Palestrina – Metro C Pantano

“Una nuova linea di trasporto pubblico, con partenza da Palestrina, collegherà i Comuni del comprensorio Casilino Prenestino direttamente con la stazione Pantano della Metro C. Per la realizzazione di questo servizio è stata accolta la mia richiesta di integrare i fondi già stanziati dalla Giunta Rocca. Basterà prendere un solo mezzo pubblico per raggiungere la rete della Metropolitana capitolina e i principali centri urbani del territorio dislocati sul percorso. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’intento è quello di fornire un vettore alternativo per recarsi nella Capitale, senza dover utilizzare le automobili private e decongestionare il treno, che da Zagarolo raggiunge la stazione Termini. Il nuovo percorso dei bus partendo da Palestrina, prevede fermate a Zagarolo, San Cesareo, Colonna e arriva alla stazione Pantano della Metro C.

Il servizio funzionerà dalle ore 6:00 alle ore 21:00 con 15 corse andata e 15 corse ritorno. Saranno così facilitati i molti pendolari che da questo quadrante della Provincia quotidianamente devono recarsi a Roma, per lavoro, studio e altre esigenze.

Un importante intervento della Regione Lazio, che dimostra una volta di più l'attenzione della Giunta Rocca e dell'Assessore Ghera per quei progetti che facilitano ed incrementano la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici e riducono l'utilizzo dei veicoli privati e del traffico automobilistico". Così in un comunicato Marika Rotondi (Fdi) consigliere regionale del Lazio. (Com/Red/Dire)

