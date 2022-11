Trasporti. Roma, a Natale bus e metro gratis e 50% sconto su taxi. Tutte le novità e gli incentivi

Quattro giornate di totale gratuità dei mezzi del Tpl. Ztl Tridente e Centro Storico attive fino alle 20. Potenziamento delle linee ordinarie e sconto del 50% su taxi e NCC oltre a tariffe scontate sui mezzi in sharing.

Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Sono tante le novità e gli incentivi introdotti dall’amministrazione comunale nel Piano degli interventi per la mobilità in occasione delle prossime festività, nel periodo 8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023. A presentarli sono stati, questo pomeriggio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè.

Linee di intervento del piano

Sono quattro le linee di intervento del piano: potenziamento del trasporto pubblico, funzionamento delle Ztl Tridente e Centro Storico, “Buoni viaggio Roma” per taxi e Ncc, ovvero sconti, e agevolazioni per i servizi integrati.

“Sono davvero soddisfatto delle misure prese- ha commentato Gualtieri- questo è un Piano senza precedenti di incentivo alla mobilità sostenibile e di potenziamento del tpl durante le festività. Un Piano pensato per evitare di avere un centro invaso dalle macchine e invivibile e per incentivare gli spostamenti verso le aree del centro su mezzi più sostenibili“.

Novità del Piano Mobilità nelle feste natalizie

Ecco, nello specifico, le novità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono previste 4 giornate gratuite sull’intera rete bus, metro e tram: 8, 11, 18 e 24 dicembre. Tre le linee bus verso il centro che saranno gratuite per l’intero periodo: la linea 100 (elettrica) e le nuove ‘Free 1’, da Termini a via del Tritone e la ‘Free 2’, da piazzale dei Partigiani a via del Corso, dalle ore 9 alle ore 21, con frequenza di 10 minuti.

Le tre linee portano verso il centro storico partendo da tre parcheggi e prevederanno agevolazioni tariffarie: la Free 1, dal parcheggio Termini. La Free 2 dal parcheggio Partigiani. La linea 100 dal parcheggio di Villa Borghese.

Saranno potenziate le linee metropolitane e gli autobus verso il centro storico e verso i centri commerciali, nella fascia oraria 10.30 – 20.30, nei giorni festivi e in tutti i finesettimana del periodo natalizio (8 dicembre 2022-8 gennaio 2023). La linea 119 sarà estesa ai giorni festivi.

Ztl Tridente e Centro Storico

Per quanto riguarda le Ztl Tridente e Centro Storico il piano prevede la loro attivazione dalle ore 6.30 alle 20, da lunedì a domenica, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Previsto poi lo sconto del 50% su taxi e NCC a tutti i residenti maggiorenni nel periodo 1-31 dicembre, per un massimo di 20 euro a corsa, e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità per un massimo di 40 euro.

Sharing mobility

Durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese a incentivarne l’utilizzo. “Si tratta- ha spiegato Patanè- di un piano unico nella storia di Roma. Non era mai successo di avere un piano con tali incentivi per il tpl. La volontà è quella di dimostrare che un’altra mobilità è possibile. È una piccola pillola di futuro”. (Zap/ Dire)

