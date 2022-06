Trasporti. Roma, dopo oltre due anni i filobus 74 tornano in servizio sulla Laurentina

Lunedì i filobus della linea 74 tornano a circolare sulla via Laurentina dopo oltre due anni. A darne notizia è il Campidoglio. La riattivazione della linea 74, il cui servizio si svolge sul corridoio Laurentina per mezzo di filobus, è stata segnata ufficialmente per lunedì alle ore 11, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, della presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, del presidente del Cda di Atac Giovanni Mottura e del rappresentante legale di Roma Metropolitane, Andrea Mazzotto.

Filobus ( Immagine di repertorio, Roma)

I filobus tornano quindi a circolare dopo due anni di stop seguiti alla brevissima rimessa in servizio durante l’amministrazione Raggi. I mezzi, dopo essere rimasti bloccati per diversi anni a causa, tra le altre cose, dalla lentezza del cantiere sul corridoio, erano stati rimessi in circolazione nel 2019 ma a maggio 2020 erano stati di nuovo fermati perché non era stata riattivata la validità del vecchio contratto di manutenzione.

E’ stato così sottoscritto un nuovo contratto di manutenzione in full service per tutti i 45 filobus del Corridoio della Mobilità. Al momento si parte con la linea 74 tra Brunetti, in zona Fonte Laurentina, e la stazione metro Laurentina. In passato erano previste altre due linee: la 72 e la 73. (Zap/ Dire)