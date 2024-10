Turismo, Civita di Bagnoregio nella top 3 dei borghi più cliccati sul web

I borghi sono il cuore pulsante di un’Italia continua a stupire i viaggiatori di tutto il mondo. Tra queste perle, Civita di Bagnoregio, conosciuta come la “Città che muore”, ha conquistato il terzo posto tra i borghi più cercati in Italia nel 2023, con una media impressionante di quasi 113mila ricerche mensili, come rivelato dallo studio “Borghi italiani online (edizione 2024)”. La ricerca, realizzata in collaborazione tra il magazine Moveo di Telepass e le agenzie Seed Digital e Change Media, ha tracciato le tendenze del turismo nei piccoli centri italiani, osservando una crescita esponenziale nell’interesse per queste mete affascinanti, che oggi richiamano un turismo sempre più consapevole e orientato a riscoprire luoghi autentici, lontani dalle rotte più battute.

La calabrese Tropea in testa alla classifica

Lo studio ha analizzato oltre quattro anni di ricerche online (dal 2020 al 2023) per identificare le tendenze del turismo nei piccoli centri storici italiani. Nel complesso, i borghi italiani hanno generato un interesse straordinario: quasi 210 milioni di ricerche in quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023, con un incremento del 45% rispetto al 2020.

“La riscoperta dei borghi italiani risponde al desiderio di autenticità dei viaggiatori, attratti da località ricche di storia, tradizioni e paesaggi unici”, osserva il rapporto, sottolineando come questi luoghi siano diventati il fulcro di un turismo sostenibile, lontano dalle mete affollate e frenetiche. In particolare, borghi come Civita di Bagnoregio hanno conquistato un posto speciale nel cuore dei visitatori italiani e stranieri, grazie alla loro unicità e alla capacità di evocare un passato che ancora oggi rivive tra le loro mura antiche.

Il borgo calabrese di Tropea domina la classifica, con 148mila ricerche mensili, seguito dalla suggestiva Alberobello in Puglia, famosa per i suoi iconici trulli, e da Civita di Bagnoregio, che completa il podio. Tropea è apprezzata per il suo paesaggio marittimo incantevole e per il centro storico affacciato sul mare, mentre Alberobello continua ad attirare l’attenzione dei visitatori per la sua unicità architettonica e culturale.

Il Sud Italia molto amato: gloria anche per Ronciglione

Lo studio ha evidenziato come il Sud Italia e le Isole siano particolarmente amate dai viaggiatori online, con la Puglia che spicca per numero di ricerche, seguita dalla Calabria e dal Lazio. Nonostante il Centro Italia risulti la macroregione con più ricerche complessive, il sud si distingue per le ricerche specifiche su borghi come Tropea, Alberobello e Locorotondo, dimostrando come queste località riescano a intercettare il desiderio di un turismo autentico e di prossimità, che esplora la bellezza più intima e caratteristica dell’Italia.

Il fenomeno dei borghi, inoltre, segue tendenze stagionali ben definite: Tropea e Alberobello dominano durante l’estate, mentre borghi come Maratea e Otranto registrano picchi di interesse nei mesi di luglio e agosto. D’inverno, Locorotondo continua ad attirare i visitatori anche nei mesi più freddi grazie al suo celebre fascino natalizio.

Lo studio ha inoltre segnalato mete emergenti come Ronciglione, borgo che ha visto un incremento nelle ricerche del 457% in due anni. Situato nel Lazio, Ronciglione è diventato un punto di riferimento non solo per il suo ricco patrimonio storico, ma anche per il celebre Carnevale storico e la recente vittoria nel contest “Borgo dei Borghi 2023”, che ne ha amplificato la visibilità e l’attrattiva sui social media e nelle ricerche online.

Il fascino dei borghi italiani non è solo locale, ma si estende ben oltre i confini nazionali. Tropea è la più cercata dagli utenti svizzeri, mentre Alberobello ha conquistato i turisti francesi, britannici e spagnoli grazie alla peculiarità dei suoi trulli. Le Cinque Terre, e in particolare Vernazza, restano tra le mete preferite dai visitatori statunitensi, che trovano in questi borghi costieri un mix perfetto di paesaggi e storia. Per i turisti tedeschi, il borgo di Malcesine sul Lago di Garda continua a essere una delle località più apprezzate, per la sua bellezza naturale e per la possibilità di esplorare il territorio circostante.