Un’esperienza da sogno: al Castello di Tor Crescenza tornano la lirica e la cucina gourmet

Roma si prepara a vivere una serata incantata nella magica cornice del Castello di Tor Crescenza, dove venerdì 22 novembre alle 20:00 andrà in scena la terza edizione del “Dinner Opera Show”. Un evento unico che fonde l’eleganza della musica lirica con la raffinatezza della cucina gourmet, il tutto avvolto da un’atmosfera da favola, ideata e diretta dal Maestro Enrico Stinchelli, celebre regista e direttore artistico, e dalla talentuosa soprano Emmanuelle D’Alterio.

Un castello fatato per un viaggio tra musica e sapori

Situato a pochi chilometri da Ponte Milvio, il Castello di Tor Crescenza è un luogo incantato che sembra uscito da un libro di fiabe. Questo gioiello architettonico, diretto da Fabrizio Orsini, vanta una storia legata all’arte e alla musica: un tempo dimora del celebre tenore Francesco Marconi, detto “Checco”, il quale fece costruire un teatro all’interno del maniero per celebrare la sua passione per l’opera. Oggi, il Castello torna a essere un punto di riferimento per gli amanti della lirica, grazie a una kermesse scintillante che unisce la tradizione della musica classica all’innovazione della cucina d’autore.

Sotto la guida esperta di Enrico Stinchelli e Sofia Bruscoli, il Dinner Opera Show trasforma ogni angolo del Castello in uno spettacolo multisensoriale. I partecipanti saranno trasportati in un’esperienza indimenticabile, dove i sapori si intrecciano con le melodie immortali delle grandi opere. Le più celebri arie liriche verranno interpretate dalle migliori voci italiane, mentre i piatti gourmet ispirati alla tradizione italiana verranno serviti per deliziare non solo l’animo, ma anche il palato.

Arte, cucina e moda in un mix esplosivo di eleganza

Il Dinner Opera Show non è solo un concerto o una cena, ma un vero e proprio viaggio emozionale che coinvolge tutti i sensi. Cantanti lirici, musicisti d’eccezione, ballerini, acrobati e persino performance di alta moda faranno da cornice a una serata che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Gli ospiti potranno vivere l’emozione della musica lirica mentre gustano piatti raffinati, in un’armonia perfetta tra corpo e spirito.

Le dichiarazioni degli ideatori, Emmanuelle D’Alterio e il Maestro Enrico Stinchelli, raccontano la passione dietro questo ambizioso progetto: “Il Dinner Opera Show è stato concepito con l’intento di rilanciare la musica lirica, trasferendone al pubblico la potenza e la bellezza, trasformando una dimora storica come il Castello in un vero e proprio teatro. Poiché il corpo e lo spirito viaggiano insieme, la scelta di abbinare l’alta cucina è stata quasi obbligata”.

Stinchelli e D’Alterio non nascondono l’emozione e la soddisfazione per il successo già ottenuto nelle prime edizioni. “Nonostante il progetto sia nato da poco, ci ha già regalato grandi soddisfazioni, superando le aspettative iniziali. Ringraziamo i nostri sponsor che, credendo in noi, hanno contribuito a rendere possibile tutto questo”.

Un menù da sogno per una serata da ricordare

Il menù del Dinner Opera Show sarà un inno alla cucina italiana, studiato nei minimi dettagli per abbinarsi alla potenza delle arie liriche interpretate. Ogni portata sarà un omaggio ai sapori del nostro territorio, preparata con ingredienti di altissima qualità per offrire ai commensali un’esperienza culinaria all’altezza della straordinaria cornice del Castello.

I piatti, che spaziano dai sapori della tradizione a creazioni più innovative, saranno serviti in un ambiente che esalta la bellezza storica e artistica del Castello di Tor Crescenza. E mentre gli ospiti assaporeranno ogni boccone, le voci dei cantanti lirici risuoneranno potenti e vibranti, creando un dialogo tra arte e cucina che renderà la serata indimenticabile.

La magia della lirica rinasce a tavola

Il Dinner Opera Show al Castello di Tor Crescenza è un omaggio all’arte, alla bellezza e alla convivialità. Un appuntamento che promette di diventare una tradizione nella capitale, richiamando ogni volta un pubblico sempre più appassionato e desideroso di scoprire l’incanto della musica lirica in una veste moderna e coinvolgente. Il 22 novembre, Roma sarà teatro di una notte magica, dove la lirica e la cucina si incontreranno per regalare un’esperienza che, come una grande aria d’opera, rimarrà impressa nel cuore di chi avrà il privilegio di parteciparvi.