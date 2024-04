“Uno schiaffo”: conduttrice Rai ‘aggredita’ | Tutta colpa di quanto successo negli studi

Che schiaffo per la conduttrice: cos'è successo in Rai (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Mai successo prima d’ora: la conduttrice Rai rivela tutto e dice la sua verità.

Quando si lavora in televisione, da un lato si ha la possibilità di farsi conoscere a tantissime persone contemporaneamente, poiché la telecamera proietta l’immagine in tutte le case d’Italia. Dall’altro lato, però, non è facile riuscire a svolgere questo mestiere senza sbagliare o scivolare mai.

Basta una frase detta male, una battuta poco chiara o anche un vero e proprio errore, come una dimenticanza, per diventare il centro delle critiche e dei malcontenti dei telespettatori. Oggi che c’è Internet, poi, è un attimo che si vada in tendenza su X, quello che una volta era Twitter e subire qualsiasi tipo di critica e di attacco.

Nelle ultime ore, una dei volti dell’intrattenimento Rai ha svelato tutto: dopo giorni e giorni di chiacchiere sul suo conto, finalmente svela tutto quello che è successo e dice il suo punto di vista su quello che, ad oggi, è uno dei suoi più grandi “fallimenti” professionali. Ecco di chi stiamo parlando.

Nunzia De Girolamo ammette tutto

Ebbene sì stiamo parlando proprio di Nunzia De Girolamo, oggi conduttrice televisiva ma precedentemente politica italiana. Dal 2013 al 2014, infatti, è stata Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta ma, dal 2018 circa, svolge come professione solo quella di conduttrice televisiva e giornalista pubblicista.

Di recente ha subito la chiusura anticipata del suo programma Avanti Popolo, che andava in onda su Rai 3. Superata la delusione iniziale, oggi ammette di aver sbagliato lei stessa in primis poiché non lo voleva fare: a suo dire, infatti, è stata “cacciata” dalla politica e si è rifatta una vita con le sue sole forze. Quando ha accettato Avanti Popolo, però, ha sbagliato: “Pensavo fosse presto per un mio programma di politica”, ammette al Corriere della Sera.

La confessione della conduttrice

“L’azienda si è trovata con un buco perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tapparlo” ha detto la De Girolamo. In merito alla puntata nella quale ha ospitato la ragazza vittima degli stupri di Palermo, episodio altamente criticato, la conduttrice svela che quella è stata la sua più grande sofferenza. “Io che ho combattuto in Parlamento in difesa della donna non me lo meritavo. Ho avuto tutto il garbo possibile con Asia”, ha aggiunto.

“Uno schiaffo” specifica, quando parla delle critiche ricevute, a suo dire del tutto ingiustamente. Oggi, però, è pronta a rilanciarsi e a tornare su un programma che, questa volta, le appartenga e la esalti in tutte le sue qualità, che deve ancora mostrare al cento per cento.