Ballando con le stelle, il più amato di tutti ha dovuto dare la brutta notizia: fulmine a ciel sereno

Shock a Ballando con le Stelle, la notizia è proprio questa: l’ha ammesso lui stesso.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. La sua prima puntata è andata in onda l’8 gennaio 2005 e a condurla, dal primo episodio sino ad oggi, c’è stata Milly Carlucci, padrona di casa capace e professionale anche nei momenti più tesi o complessi.

Il programma prevede che diversi personaggi famosi del mondo della televisione, del cinema, della musica o dello sport si mettano in gioco e, aiutati da ballerini e ballerine professionisti, scendano in pista ogni puntata e portino davanti ai giudici una nuova coreografia.

Di puntata in puntata, eliminazione dopo eliminazione, lo scopo è quello di riuscire a rimanere in gara per provare a vincere la propria edizione. Tra i giudici, impossibile non citare la severa Carolyn Smith, l’iconico Guillermo Mariotto e la combattiva Selvaggia Lucarelli.

Proprio in queste ore, uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle e uno dei volti più amati del programma ha annunciato di doversi ritirare momentaneamente dalle scene: ecco di chi si tratta e qual è il motivo di questo periodo difficile.

Paolo Belli di Ballando con le Stelle si ferma

Storico braccio destro di Milly Carlucci, sempre vicino a lei in ogni puntata di Ballando con le Stelle, Paolo Belli in questo periodo si sta dedicando a un tour teatrale che sta facendo il tutto esaurito in tutt’Italia. Lo spettacolo si intitola “Pur di far commedia” ma, a pochi giorni dalla tappa di Roma, è arrivata la brutta notizia.

La società di produzione di Paolo Belli, infatti, ha annunciato che le date dell’11 e del 12 aprile, nonché la prima data della sua nuova tournée musicale, sono saltate. Le cause sono indipendenti dalla volontà dell’artista: ecco qual è il motivo.

Cos’è successo a Paolo Belli

Lo spettacolo Pur di far commedia, scritto da Belli con Alberto Di Risio, consiste in una commedia tra musica e teatro che, con altri sette musicisti, lo sta portando in tutt’Italia. La tournée si sarebbe dovuta concludere proprio il 12 aprile ad Alessandria ma, come abbiamo anticipato, questa data è saltata.

“A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza” ha fatto sapere la PB Produzioni. Al momento, quindi, non si sa quale sia il reale motivo ma si teme che sia qualcosa di grave a livello affettivo.