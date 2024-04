Royal Family, nuovo ricovero in ospedale: proprio lei sta male | Alta preoccupazione

Ricovero in ospedale per la Royal Family: cosa le sta succedendo (ilquotidianodellazio.it / ansafoto)

Nuovo ricovero in ospedale, sta male e lo sanno tutti: colpo basso per la Royal Family.

Sono ore di apprensione in tutto il regno. In queste ore, infatti, è tornata in ospedale e le notizie che filtrano sono davvero poche. Sulla loro veridicità, inoltre, aleggiano dei dubbi perché, come ha dimostrato quest’ultimo periodo, è sempre difficile cosa ci sia di vero e cosa ci sia di falso nelle dichiarazioni che arrivano dai piani alti.

Solo poche settimane fa, tutto il mondo è rimasto scioccato dalla notizia che Kate Middleton ha un cancro. Ad ammetterlo è stata lei stessa che, dopo settimane di silenzi e foto ritoccate in malo modo, ha deciso di prendere il suo cuore in mano e di svelare tutta la verità al mondo intero, che l’ha simbolicamente abbracciata augurandole il meglio.

Quella inglese, però, non è l’unica famiglia reale che sta soffrendo: proprio in queste ore, un’altra regina è finita in ospedale, facendo preoccupare non solo i suoi cari ma anche tutti i cittadini. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Sofia di Spagna di nuovo in ospedale

Al momento le notizie sono positive: le condizioni di Sofia di Spagna, moglie di Juan Carlos re emerito e madre di Felipe VI attuale re, è ricoverata alla Clinica Ruber Internacional di Madrid. La causa sarebbe da attribuire a una forte infezione alle vie urinarie, che l’avrebbe costretta a essere messa sotto osservazione.

La regina emerita è entrata in ospedale nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile e ad accompagnarla sarebbe stato suo figlio che, dopo averla affidata alle cure dei medici, ha parlato con la stampa. “Sta molto bene, è allegra” ha detto, rassicurando tutti.

Chi è Sofia di Spagna

Nata nel 1935, Sofia di Spagna si può dire che sia in assoluto la prima volta che ha bisogno di un ricovero. L’ultima volta che si è recata in una struttura sanitaria, infatti, è stata quando ha partorito Filippo VI, nel 1968. La sua ultima apparizione pubblica risale a lunedì scorso e, quel giorno, è apparsa sana e serena.

Oltre a Kate Middleton, quindi, anche Sofia di Spagna sta facendo preoccupare tutto il mondo. Sia la prima che la seconda, però, sembrano convinte a uscirne più forti di prima: noi glielo auguriamo!