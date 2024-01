Valmontone: dopo 9 mesi la nuova Piazza della Repubblica sembra già da rifare

Nemmeno 9 mesi fa veniva inaugurata Piazza della Repubblica a Valmontone (Roma). Nonostante le grandi aspettative, la recente ristrutturazione della piazza centrale della nostra cittadina si è rivelata un fiasco. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Piazza Repubblica, Valmontone

A soli nove mesi dall’inaugurazione, Piazza della Repubblica presenta già evidenti segni di deterioramento che la rendono per nulla attraente e anche pericolosa.

Il design estetico di Piazza della Repubblica a Valmontone

La pavimentazione della piazza è un chiaro esempio di scelta estetica discutibile. I materiali utilizzati, dopo pochi mesi già segnati e deteriorati, conferiscono all'area un aspetto trascurato e decadente. L'armonia cromatica e stilistica sembra essere stata completamente ignorata, lasciando un'impressione di caos visivo e scarsa cura dei dettagli.

Pericolosità e problemi funzionali

Oltre ai difetti estetici, emergono anche problemi di sicurezza. Le feritoie per la fuoriuscita dell’acqua, pensate per il drenaggio, rappresentano un pericolo concreto per i pedoni. Mal posizionate e mal segnalate, queste strutture sono una minaccia soprattutto per bambini, anziani e persone con difficoltà motorie.

Materiali e durabilità

La scelta dei materiali ha dimostrato una mancanza di lungimiranza. La pavimentazione non solo è esteticamente inadeguata, ma sta già mostrando segni di usura prematura. La rapidità con cui si è degradata solleva preoccupazioni sulla scelta dei materiali e sulla loro qualità.

Mancanza di identità e inclusività

La piazza, nella sua attuale configurazione, non solo fallisce nel rappresentare l’identità culturale della cittadina, ma si dimostra anche poco inclusiva e accogliente per i suoi abitanti. Lo spazio, anziché essere un luogo di incontro e socializzazione, diventa un’area non accogliente e le sedute in cemento non aiutano.

La ristrutturazione della piazza, anziché essere un motivo di orgoglio, è diventata un motivo di riflessione su come vengano utilizzate le risorse pubbliche o comunque risorse messe a disposizione dai privati per l’uso pubblico. È fondamentale che in futuro progetti simili siano gestiti con maggiore attenzione alla qualità, alla sicurezza, all’estetica e alla vera funzionalità.

