Valmontone, incendio al cantiere di Colle S. Upica: indagano i carabinieri

“Gravissimo atto questa notte al cantiere dei lavori di allargamento della strada di Colle S. Upica. Sono personalmente in contatto con i Carabinieri che sono stati subito messi al corrente.

Quanto accaduto è estremamente preoccupante e ci costringe a tenere altissima la guardia!!!”

Valmontone, incendio al cantiere Colle S. Upica

Lo scrive questa mattina 12 aprile Alberto Latini, sindaco di Valmontone, in un post su Facebook, nel quale mostra la foto di un escavatore dato alle fiamme così come una struttura del cantiere sempre legata ai lavori in corso. Il rogo probabilmente è stato appiccato questa notte, tra l’11 e 12 aprile. L’amministrazione di Valmontone si adopera con le forze dell’ordine per scoprire l’identità di chi ha incendiato il mezzo da lavoro e la struttura adiacente.

I lavori del primo lotto di Colle Sant’Upica, è un’opera importantissima per i residenti della popolosa zona. L’intervento consiste nella messa in sicurezza, ampliamento della sede stradale, regimentazione delle acque e palificazione ed è stata finanziato dal Governo che, con Decreto Legge del 30 dicembre 2019, ha stanziato oltre un milione e mezzo di euro, in due diversi lotti:

729 mila euro Colle Sant’Upica I lotto, e 800 mila euro Colle Sant’Upica II lotto.

A fronte di questa onerosa spesa pubblica è davvero un grave danno a tutta la cittadinanza quello che i responsabili criminali hanno commesso, probabilmente questa notte.

Quest’opera si inserisce all’interno di un periodo di intensa riqualificazione urbana per il Comune di Valmontone.

