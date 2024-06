Veroli, suicida a 22 anni: non ha retto alla morte della fidanzata

Lorenzo L. ha deciso di porre fine alla sua vita, non riuscendo più a sopportare il dolore straziante per la morte della sua fidanzata

Non è riuscito a sopportare il dolore per la morte della fidanzata e così, intorno all’una della notte scorsa, è uscito di casa, si è recato in un edificio abbandonato vicino alla sua abitazione, un vecchio rudere. Qui ha fissato una corda a una trave e si è tolto la vita impiccandosi. Questa è la prima ricostruzione dei fatti e le ipotesi iniziali sulle cause del gesto estremo del ragazzo, tuttavia al momento sono solo ufficiose e da confermare.

Lorenzo L., di soli 22 anni, ha così deciso di porre fine alla sua vita, non riuscendo più a sopportare il dolore straziante per la morte della sua fidanzata, la sedicenne Elisa S., anche lei morta suicida lo scorso 5 giugno nella contrada di Santa Francesca a Veroli, dove viveva.