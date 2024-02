Vetralla, Festival del cioccolato italiano dal 23 al 25 febbraio

Dopo il grande successo della prima tappa a Bari, di Puro cioccolato festival – il festival del cioccolato italiano e dal mondo, che ha accolto oltre 30.000 persone, il secondo appuntamento di questa importante manifestazione organizzata da Alfredo Orofino, sarà a Vetralla, in provincia di Viterbo, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024 nel centro storico della città in Piazza della Rocca e in Piazza Umberto I (tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21), grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, l’ assessorato alla cultura e al turismo e alla locale Pro loco.

In ogni tappa del tour, visitatori, appassionati, turisti e addetti del settore si danno appuntamento nel cuore del centro di ogni città per un week end di degustazioni, selezione, scoperta di tutto ciò che di squisito hanno da offrire.

Sarà possibile gustare cioccolato a profusione, in tutte le sue forme, bianco, fondente, al latte, pralinato, oppure mischiato in dolci provenienti da tutto il mondo. Molti i nomi presenti dal mondo della pasticceria e della cioccolateria. Il pubblico potrà trovare nei tanti stand presenti, artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, oltre a tantissime tipicità locali, italiane e dal mondo della cioccolata e dei dolci.

