Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 24 e domenica 25 febbraio

Eventi, mostre, sagre e tanto altro nel finesettimana di sabato 24 e domenica 25 febbraio a Roma e nella regione Lazio, vediamo gli eventi del weekend.

Weekend a Roma e in provincia:

Da mercoledì 21 e fino a domenica 25 febbraio arriva al Mercato Centrale di Roma il consueto Festival del Giappone, un’occasione per immergersi nella cultura nipponica con un ciclo di workshop e masterclass sulla cucina e i rituali giapponesi, in collaborazione con l’artigiano Akira Yoshida. Per info e prenotazioni: [email protected] o su zerofila.

Sabato 24 e domenica 25 alla Fiera di Roma grande attesa per l’appuntamento di “Quattro Zampe in Fiera“, Una fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo. Un grande evento che coinvolge a 360° aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazione benefiche, stilisti e influencer. Info e biglietti sul sito. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La proloco di San Vito Romano è pronta ad ospitare tutti i turisti alla Sagra della polenta e del Fritto Misto Sanvitese, domenica 25 febbraio presso piazza Marconi, nota anche come la Rocchetta, luogo tradizionalmente utilizzato per eventi e feste nel bel paese dei monti prenestini. SI parte dalle ore 11:00 della mattina con un aperitivo in compagnia degli Sbandieratori di Castel Madama, che sfileranno anche con un breve corteo e si esibiranno nella piazza. Alle 12:30 seguirà la vera e propria Sagra con il pranzo a base di polenta e fritto misto sanvitese. Per i più piccoli è previsto un menu specifico.

Weekend a Rieti e in provincia

Partono gli appuntamenti al Teatro Potlach a Fara in Sabina con la stagione teatro per ragazzi! Domenica 25 febbraio alle ore 17.00 si parte con “La magica fiaba delle 4 stagioni” del Teatro Potlach: Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne fanno di tutti i colori: litigano, fanno a pugni, si riconciliano, si fanno scherzi a vicenda, ma dividono anche la fame e in fin dei conti l’ultimo biscotto. Info e costi.

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 25 febbraio ad Alvito dalle ore 18.00 presso il Teatro Comunale, un nuovo appuntamento di 𝑬𝒄𝒉𝒊 𝒏𝒆𝒍 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒐 con il “Circo Diatonico” in concerto, lo spettacolo per bambini con giocolieri, fiati e organetto. Info e biglietti presso il Teatro Comunale.

“Mostra Scambio Auto e Moto d’Epoca” approda a Sora, in via Barca di San Domenico, domenica 25 febbraio. L’evento è la prima rassegna del centro sud e coinvolge ricambisti e appassionati provenienti da tutta Italia, club e registri di marca, ma soprattutto collezionisti ed appassionati del settore. Espositori italiani e stranieri si danno appuntamento da anni per mostrare e scambiare pezzi di ricambi per Auto e Moto d’Epoca…. Molti sono gli appassionati anche di Bici Modellismo e Oggettistica Una grande vetrina di ricambi d’epoca originali.

Weekend a Viterbo e in provincia

Approda a Vetralla “Puro cioccolato festival”, il primo festival del cioccolato, per un dolce fine settimana. Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio in piazza della Rocca e piazza Umberto I, dalle 10 alle 22. La manifestazione sostiene anche la lotta contro la violenza sulle donne, con la presenza simbolo di una scarpetta rossa di luci. Per info e costi visitare il sito della Proloco.

Domenica 25 febbraio alle ore 16 va in scena al teatro Bianconi di Carbognano: “Il bello e la bestia (ovvero l’eterna lotta tra i paesi belli e i paesi brutti)”, spettacolo a cura del teatro Pantegano. In un mondo diviso in paesi belli e in paesi brutti, la superfanatica regina di Shampodai, Preziosa Bellicapelli, si sta preparando per partecipare al grande festival delle canzonette Bellfactor dove sfiderà il re di Gran sorriso Scintillo VI. Entrambi sono egocentrici, superficiali e dispotici. Il mondo sta andando in malora e loro non pensano che a sé stessi. Ma ecco che una strega strampalata che viene dai paesi brutti rimetterà le cose a posto con uno speciale incantesimo. Info e costi sul sito del teatro Bianconi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata