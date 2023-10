Viaggi studio 2023 | Quali criteri di selezione adottare? esperienza, affidabilità e sicurezza

Prima di tutto un grande grazie va a Claudia Randazzo, CEO e founder di Trinity Viaggi-Studio, che ha accettato di rispondere alle nostre domande su un tema che sta particolarmente a cuore a genitori e studenti.

Quali criteri includere nella scelta di un viaggio studio in Italia o all’estero?

E’ un piacere essere qui per condividere la nostra esperienza nel settore dei viaggi studio all’estero.

Trinity Viaggi-Studio è attiva da 25 anni. Potrebbe raccontarci come è nata l’idea di fondare questa azienda e come è evoluta nel corso degli anni?

Certamente. Trinity è stata fondata nel 1998 e sono stata tra i soci fondatori. In questi 25 anni, abbiamo costantemente messo al centro l’attenzione al benessere degli studenti e alla loro sicurezza durante i viaggi studio. Per farvi un esempio, a chi opta per l’Anno Accademico all’Estero, organizziamo webinar dedicati ai genitori, considerando le loro preoccupazioni nel “lasciare andare” i propri figli. Il nostro impegno è garantire la soddisfazione dei clienti attraverso iniziative di valore.

Trinity ViaggiStudio offre una vasta gamma di programmi per gli studenti italiani. Potrebbe darci una panoramica dei tipi di programmi che proponete?

Seguiamo il percorso di crescita linguistica degli studenti dalle elementari all’Università e oltre. Offriamo Summer Camp in Italia interamente in inglese per i più piccoli, vacanze studio all’estero di due settimane per ragazzi delle scuole medie e superiori, e l’Anno Accademico all’Estero per gli studenti delle superiori.

La sicurezza e il benessere degli studenti sono una priorità per Trinity ViaggiStudio. Quali misure adottate per garantire la loro sicurezza durante i viaggi studio?

Scegliamo attentamente i nostri partner all’estero e collaboriamo solo con quelli che rispondono a elevati standard di affidabilità. Durante i viaggi, i più giovani sono sempre accompagnati da un group leader che è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è in costante contatto con i nostri uffici. Durante l’estate, inviamo supervisori senior e junior nei vari paesi per supportare i group leader. Inoltre, nei luoghi con un alto afflusso di studenti, inviamo medici italiani per intervenire in caso di necessità. Per i programmi più lunghi, offriamo assistenza telefonica 24 ore su 24 e tutor locali in contatto con noi.

Come selezionate e qualificate le strutture di accoglienza per gli studenti durante i loro viaggi studio?

Visitiamo preventivamente le strutture dei college per i più giovani e scegliamo in base all’esperienza e alla fiducia. Organizziamo viaggi “educational” per i nostri accompagnatori in modo che possano visitare le strutture. Per le famiglie ospitanti, facciamo una selezione rigorosa e verifichiamo la loro affidabilità tramite recensioni degli studenti che hanno già soggiornato con loro. Tuttavia, trovare la famiglia giusta può essere più complesso a volte.

Parlando di soggiorni in famiglia, cosa è necessario affinché gli studenti abbiano successo in questa esperienza?

Per vivere con una famiglia all’estero è necessario essere adattabili e aperti a nuove realtà. Bisogna essere maturi e pronti per un’esperienza lunga come un anno. Prima di accettare una registrazione, effettuiamo colloqui attitudinali per valutare l’idoneità del ragazzo al programma. Organizziamo anche sessioni di formazione pre-partenza con coach specializzati per preparare i ragazzi. Tuttavia, a volte emergono problemi inaspettati, che devono essere affrontati dalla famiglia di origine.

Quali criteri adottate nella selezione dei tutor e dell’assistenza in loco?

I criteri includono il lavoro svolto durante l’anno, la reputazione, la disponibilità e la capacità di risolvere problemi. Valutiamo anche l’aderenza ai nostri valori aziendali di trasparenza, chiarezza e attenzione al cliente.

Come gestite i casi di emergenza o problemi durante i viaggi studio?

Abbiamo una task force con numeri di emergenza disponibili 24 ore su 24 per affrontare eventuali problemi di volo e servizi a terra. Il capogruppo o il passeggero può contattarci e siamo in contatto con i corrispondenti locali per risolvere tempestivamente la situazione.

Quali sono i feedback più significativi che avete ricevuto dagli studenti che hanno partecipato ai viaggi studio con Trinity ViaggiStudio?

Abbiamo ricevuto molte recensioni positive da parte dei genitori. I feedback indicano che le famiglie si sono sentite assistite e hanno vissuto un senso di sicurezza durante il soggiorno dei loro figli all'estero.

Grazie per le sue preziose informazioni, Claudia Randazzo. È stato un piacere conoscerla e capire meglio la mission di Trinity ViaggiStudio.

Grazie a voi. Spero che questa incontro sia stato utile per confermare l’impegno e l’attenzione che dedichiamo alla sicurezza e al benessere degli studenti durante i loro viaggi studio con Trinity ViaggiStudio.

