Vicalvi, trovato in un pozzo il cadavere di un uomo

Tragica scoperta nella mattinata di oggi a Vicalvi, in provincia di Frosinone: il corpo senza vita di un uomo di 88 anni, residente storico del paese, è stato trovato in fondo a un pozzo all'interno di un terreno di sua proprietà. Un ritrovamento drammatico, che ha immediatamente mobilitato soccorsi e forze dell'ordine.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari dell'anziano, insospettiti dalla sua prolungata assenza. Quando non hanno più avuto sue notizie, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della stazione locale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora e i sanitari del 118. Nonostante l'intervento immediato, per l'uomo non c'era più nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Il pozzo è stato messo sotto sequestro e la salma trasferita all'obitorio dell'ospedale di Cassino, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Potrebbe trattarsi di una tragica fatalità, forse un improvviso malore o una perdita di equilibrio. Ma le forze dell’ordine, come da prassi, valuteranno ogni elemento utile per ricostruire ciò che è accaduto. Al momento, la pista dell’incidente appare la più verosimile, ma sarà solo l’esito degli accertamenti a fornire risposte definitive.

