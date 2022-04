(Video) giocare senza pagare, è possibile?

Siamo onesti con noi stessi per un solo istante, questo è un tipo di domanda che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita. E magari abbiamo anche trovato una o più risposte per giocare senza tirar fuori di tasca il portafoglio, incluso quello virtuale, ma come è possibile? Un’altra bella domanda alla quale cercheremo di rispondere assieme.

La risposta più ovvia, ed anche quella meno legale, è di sicuro la pirateria. Un sistema che, negli anni, si è evoluto notevolmente. Dal semplice “traffico” di dischi masterizzati si è passati ad installare sui propri dispositivi dei sistemi che facessero sì che questi ultimi leggessero il gioco desiderato. Oppure, molto più semplicemente, li si scarica da Internet rischiando però, oltre che a delle conseguenze sul piano legale, anche dei virus o un furto di dati.

Detto questo cerchiamo dunque di tornare sul piano più “legale” della faccenda. Per chi volesse dare solo un assaggio ad un gioco solo per capire com’è fatto e lo convince, in rete e sui servizi di giochi in streaming si possono sempre scaricare delle demo gratuite. Un livello o poco più per dare un’idea generale del gioco completo.

Tali servizi possono poi essere utilizzati in condivisione tra uno o più utenti perciò il divertimento è sempre assicurato. Inoltre, e questo è molto importante, non va assolutamente dimenticato che portali come Steam, Epic o Good Old Games spesso e volentieri regalano per un breve lasso di tempo alcuni titoli mentre altri sono scontati fino oltre il 70%! Davvero una ghiotta occasione per chi vuole andare al risparmio.

Se si è di poche pretese, allora, gli store digitali degli smartphone e dei tablet sono pieni di titoli gratuiti da scaricare legalmente anche se, il più delle volte, non sono mai questo granché salvo rarissime eccezioni.

Infine ci sono i cari vecchi metodi di una volta, ovvero farsi prestare direttamente il gioco da qualcuno che ci è amico, godercelo un po’ e poi restituirlo. Se poi si può giocare senza inserire il CD, allora, tanto meglio non trovate anche voi? Certo, questo funzionava un po’ di tempo fa, ma tentare non fa mai male.

Una volta chiariti questi punti andiamo ad alzare l’asticella e consideriamo anche il gioco d’azzardo. Esatto, il gioco che per eccellenza “necessita” dell’uso del denaro, può essere giocato senza spendere un soldo. Come? Proseguiamo nella lettura per scoprirlo.

Se si pensa al gioco d’azzardo, di solito, si pensa al giocare alle slot online con soldi veri, ma sappiate che non è sempre così. In alcuni videogiochi (come Red Dead Redemption II o Grand Theft Auto Online) è possibile fare delle partite a giochi da casinò in maniera anche abbastanza realistica. Poker, slot machine e così via.

Se poi si vuole “fare sul serio” ci si può sempre iscrivere ad un portale certificato, fare quante più partite possibili con il bonus di benvenuto e chiuderla lì.

In conclusione, per fare quante più partite si vuole senza perdere nulla, ci si può sempre iscrivere come sopra, ma si andrà a selezionare la modalità “for fun” invece che quella canonica con del denaro reale.

