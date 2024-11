Vignanello, vinti 2 milioni al Gratta e Vinci: si cerca il fortunato

Una vincita da 2 milioni di euro è stata registrata a Vignanello, piccolo centro dei Monti Cimini. Il biglietto vincente, un Super Numerissimi del valore di 10 euro, è stato acquistato nella storica tabaccheria di Alfonso Pichi, in piazza della Repubblica.

“Non conosco il fortunato – ha dichiarato il proprietario della fortunata tabaccheria – qui arrivano clienti anche dai paesi vicini. Sono comunque contento per lui o lei. Una cifra così grande non si era mai vista, anche se in passato ci sono state vincite minori”.

Il biglietto vincente appartiene a una serie introdotta nell’ottobre 2022, con un premio massimo di 2 milioni di euro. Questa vincita straordinaria segna il ritorno della fortuna a Vignanello, che già nel 2009 aveva visto un ventenne vincere 1milione di euro con un Gratta e Vinci acquistato nel centro storico.

Le reazioni della comunità

Tante le voci che si uniscono al coro delle congratulazioni per la vincita, tanti anche coloro che cercano di capire chi sia il novello milionario e se sia residente a Vignanello.

“Speriamo che sia una persona che ne ha bisogno – ha commentato il sindaco Federico Grattarola – è un buon segnale, anche in vista del secondo weekend della Festa dell’Olio e del Vino Novello”.

Anche la dirigente scolastica Piera Pelliccione ha espresso soddisfazione: “Contenta per il concittadino baciato dalla fortuna. Il gioco non è da incentivare, ma quando accadono queste cose speriamo che il vincitore faccia un buon uso del denaro”.

Marcello Lagrimanti, presidente della Pro Loco, ha scherzato: “Magari fosse capitato a me! Speriamo che il vincitore torni a trovarci e magari sostenga la festa dell’olio e vino novello”.

L’assessore comunale Mauro Pepe ha aggiunto: “È una bella notizia, speriamo sia qualcuno del posto. È comunque un segnale positivo per la nostra comunità”.