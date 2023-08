Viterbo. Bagnaia, Vigili del Fuoco prelevano da casa donna obesa per trasporto in ospedale

Un intervento complicato per gli operatori del 118, era impossibile per i soccorritori fare qualcosa per portare a termine l’assistenza. Così sono entrati in azione i pompieri. I Vigili del Fuoco di Viterbo nella giornata del 3 agosto, sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 13:00 nella località di Bagnaia, frazione di Viterbo, in via Forno di sotto, per supportare il personale sanitario impegnato in un difficile trasporto, dall’abitazione al nosocomio, di una paziente fortemente in sovrappeso, destinata al ricovero ospedaliero. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

E’ stata riscontrata immediatamente l‘impossibilità di avvalersi delle tecniche usuali che i pompieri mettono in atto quando effettuano questo servizio di assistenza al soccorso di persone che necessitano di essere trasportate d’urgenza in ospedale, questo perché la persona avrebbe dovuto attraversare, adagiata su una barella, due piani di una scala molto stretta e ripida all’interno della propria abitazione.

Quindi la squadra dei Vigili del Fuoco ha chiesto supporto e assistenza a personale specializzato nelle tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale (Nucleo SAF) della sede centrale e insieme a loro è stato effettuato uno smontaggio di alcuni elementi di ferramenta della componente scala all’interno dell’abitazione ed è stato realizzato, in ancoraggio alle travi della copertura, un sistema di calata con una sorta di paranco alla quale è stata assicurata la signora, che è stata fatta calare all’interno del vano scala tramite questa manovra e poi trasportata a braccia, attraverso una barella rinforzata, all’interno delle vie cittadine fino al centro storico di Bagnaia dove poi è stata trasportata in ambulanza.

La donna trasportata in ospedale ha 65 anni ed è residente a Bagnaia. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono stati presenti i Vigili del Fuoco impegnati con sette unità di personale, un mezzo pesante e un’auto furgone.

