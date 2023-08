Viterbo, divelta targa ricordo donne vittime “marocchinate”

A Viterbo è stata divelta la targa che ricorda le donne vittime delle cosiddette ‘marocchinate’, le violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi in Italia nel periodo 1943-1944. Era stata inaugurata il 1 giugno scorso nel giardino del quartiere Carmine, con una cerimonia alla quale avevano presenziato il sindaco, Chiara Frontini, l’assessore Katia Scardozzi e il vice presidente dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate, Silvano Olmi.

L’atto vandalico potrebbe essere stato compiuto nella notte tra venerdì e sabato. La targa sarà riposizionata al più presto.

Sono in corso indagini per individuare i responsabili.

“Si è trattato di un gesto vergognoso- dichiara il presidente dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate (Anvm), Emiliano Ciotti, che il 7 luglio scorso era venuto appositamente a Viterbo per vedere la targa – un atto vandalico che ferisce gravemente la memoria delle donne e degli uomini che subirono violenze inenarrabili”.

“Esprimo la massima solidarietà all’amministrazione comunale, alla città di Viterbo e agli iscritti all’Anvm della Tuscia. Chi distrugge targhe e monumenti- conclude Ciotti- vuole toglierci un diritto, quello alla memoria e al ricordo”.

