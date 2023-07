Viterbo, incidente tra auto e camion sulla Tuscanese: 50enne rischia di perdere braccio

I Vigili del Fuoco di Viterbo sono intervenuti nella mattinata del 31 luglio (ore 6:45 circa) sulla Strada Provinciale Tuscanese SP2, all’altezza del Km 16,500, a Viterbo, per un incidente tra un’autovettura e un camion.

L’automobile, una utilitaria, per cause ancora da chiarire, è andata ad impattare con il lato sinistro verso l’autocarro, e come conseguenza il braccio sinistro è rimasto incastrato nello sportello di guida. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare l’arto superiore del conducente dell’auto, unico a bordo del mezzo.

Le condizioni dell’uomo sono apparse gravi ai soccorritori, ed è stato necessario trasportarlo d’urgenza in un ospedale della Capitale tramite l’eliambulanza. Rischia di perdere il braccio l’uomo di circa 50 anni rimasto ferito nell’incidente stradale sulla via Tuscanese, a Viterbo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il soccorso sanitario del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso.

