Viterbo, l’Aia organizza un corso gratuito per diventare arbitri di calcio

La sezione di Viterbo dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), organizza un corso per diventare arbitro di calcio. L'inizio delle lezioni è previsto per il 18 ottobre.

Chi desidera ricevere maggiori informazioni o iscriversi può telefonare al numero 340.5739322, inviare una mail all’indirizzo [email protected] o visitare il sito www.aiaviterbo.it.

Corso gratuito per donne e uomini

La partecipazione al corso è gratuita. Possono iscriversi donne e uomini che abbiano compiuto i 14 anni d’età. A tutti i corsisti sarà consegnata in omaggio una copia del regolamento del Giuoco del Calcio.

Agli studenti saranno riconosciuti i crediti scolastici. Terminato il corso, i promossi riceveranno la divisa ufficiale di gara. Gli arbitri, presentando la tessera associativa, possono entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia.

Il presidente dell'associazione italiana arbitri di Viterbo, Luigi Gasbarri, invita giovani e meno giovani ad iscriversi al corso. "È un'occasione per fare attività sportiva in maniera differente – dice Gasbarri – inoltre si forma il carattere e si acquista la capacità di prendere decisioni rapide. L'arbitro è delegato a far rispettare il regolamento e a garantire il corretto svolgimento delle partite di calcio."

*Foto in copertina: Maria Sole Ferrieri Caputi, tratta dal sito ufficiale dell’Aia Figc

