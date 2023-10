Poker giallorosso, doppietta per Lukaku e ansia per Dybala ancora infortunato: Cagliari 1-4 Roma

La Roma passeggia su un Cagliari sempre più in crisi di risultati. Con una partita praticamente perfetta i ragazzi di Mourinho danno continuità alle prestazioni e ai risultati delle gare precedenti. Ancora in gol Lukaku, doppietta per lui, così come Belotti che sembra il parente bello di quello della scorsa stagione. Menzione speciale per Paredes che si prende la scena con una prestazione di grande quantità e qualità, condita da due assist, nica nota negativa l’ennesimo infortunio di Dybala, costretto ad uscire a metà primo tempo per una botta presa sul ginocchio.Gli altri marcatori di giornata ono Aouar per i giallorossi e Nandez per gli isolani. Con questa vittoria Lukaku e compagni salgono al decimo posto, con 11 punti in partite.

Primo Tempo

Primi cinque minuti di studio tra le due squadre, al 7′ buon assist di Bove per Lukaku, la difesa del Cagliari libera in calcio d’angolo. Al 10′ minuto Petagna mette paura alla Roma con un bel colpo di testa, Rui Patricio devia la conclusione in calcio d’angolo. Ci prova Paredes dalla lunga distanza al 18′, palla alta, subito dopo bel recupero di palla di Bove che serve Lukaku, sponda per Dybala che calcia, bravo Scuffet che respinge. La sblocca Aouar al 19′ servito da Spinazzola al centro dell’area calcia a botta sicura e batte Scuffet. Raddoppia la Roma al 21′, cross dalla destra di Karsdorp irrompe Lukaku che con il petto, a due passi da Scuffet, raddoppia per i giallorossi.

Ci prova il Cagliari alla mezz’ora con un colpo di testa di Azzi su assist di Nandez, sfera che si perde alta. Grande ripartenza della Roma al minuto 32 con Lukaku che si fa tutto il campo, ma al momento di servire Dybala sbaglia, facendo tornare la difesa rossoblù che libera l’area di rigore. Ennesimo infortunio in casa Roma, ed ennesimo infortunio per Dybala che al 37′ è costretto a chiedere il cambio, al suo posto entra Belotti. Si rende pericoloso il Cagliari con Azzi al 41′ minuto, che servito da un colpo di tacco di Petagna, sfiora il palo. Dopo 3 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con la Roma in vantaggio due a zero.

Secondo Tempo

Parte subito in attacco la Roma, dopo due minuti Lukaku si fa largo fisicamente sul difensore cagliaritano, ma calcia fuori da buona posizione. Al 51′ gran gol di Belotti, servito da Paredes, stoppa il pallone, appena entrato in area, sterza da sinistra a destra su Zappa e trafigge per la terza volta Scuffet. Non si ferma la Roma, dagli sviluppi di un calcio d’angolo prova la botta Bove, sfera respinta dai difensori rossoblù. Al 59′ poker giallorosso, con una grande azione, da Belotti a Paredes, che di prima serve Lukaku che davanti al portiere non si fa pregare, e colpisce per il 4-0.

Si rivede il Cagliari al minuto 70 con Oristanio che calcia alle stelle un assist di Nandez. Al 72′ Prati, con una botta dal limite dell’area fulmina Rui Patricio per il gol dell’uno a quattro, ma gol annullato per un precedente fuorigioco di Pavoletti, si resta sul 4-0 in favore dei giallorossi. Ancora Azzi dal limite dell’area prova a sorprendere il portiere avversario, ma sfera che finisce fuori. Il Cagliari tenta in tutti i modi a segnare almeno un gol, al 79′ è Pavoletti a provare il tiro, ma a Rui Patricio ormai battuto, salva Ndicka ad un passo dalla linea. Calcio di rigore per il Cagliari al minuto 86, per fallo di mano di Cristante, dopo la revisione del VAR, sul dischetto va Nandez che batte Rui Patricio con una botta centrale. Nei quattro minuti di recupero non succede più niente, la Roma vince 4-1 su un Cagliari sempre più in crisi.

Pagelle

Rui Patricio: 6,5

Bravo dopo 10 minuti a farsi trovare pronto un colpo di testa di Petagna, poi il Cagliari, tranne il calcio di rigore, non si fa vedere mai pericolosamente dalle sue parti

Mancini: 6,5

Dalla sua parte i rossoblù non creano particolari problemi

Cristante: 6

Dopo 10 minuti si fa anticipare da Petagna che per poco non porta in vantaggio il Cagliari, poi ci mette una buona dose di esperienza in un ruolo non suo, si macchia del fallo di mano che permette al Cagliari di accorciare le distanze

Ndicka: 6,5

Soffre un pochino le sortite offensive di Nandez, tutto sommato una buona prestazione, nel finale salva la porta giallorossa con un bel recupero sulla linea di porta

Karsdorp: 6,5

Bello il cross che permette a Lukaku di raddoppiare, copre bene e spinge molto sulla sua fascia di competenza

Aouar: 6,5

Ha il merito di sbloccare la gara, poi sembra un po’ nervoso come tutti e ventidue in campo, esce dopo 70 minuti ben giocati

Paredes: 7

Condizionato dal giallo, preso ingenuamente dopo 10 minuti, gioca con il freno a mano tirato nel primo tempo, Domina il centrocampo nella ripresa, prima pennella il lancio per il 3-0 di Belotti e poi serve a Lukaku il pallone del poker giallorosso

Bove: 6,5

Tanta corsa abbinata a colpi di classe, cresce di partita in partita il “bambino” di Mourinho, si prende un giallo evitabilissimo

Spinazzola: 6,5

Buona partita per l’esterno sinistro dei giallorossi, suo l’assist per Aouar che sblocca la partita, una spina nel fianco degli avversari

Dybala: 6,5

Parte benissimo, la solita partita piena di qualità, pesca Karsdorp nell’azione del 2-0, costretto ad uscire per l’ennesimo infortunio

Lukaku: 7,5

Altri due gol per il gigante belga, ma oltre ai gol tanto sacrificio per far salire la i compagni, il vero leader della squadra

Belotti: (40′): 6,5

Entra, segna e fa tanto movimento, come nell’occasione del 4-0 di Lukaku

Kristensen (69′): 6

Entra a risultato ormai acquisito, si mette sulla fascia senza mai essere pericoloso, ma difendendo olto bene

Pagano (69′): 6

Entra sul 4-0, ci mette tanta corsa in un momento in cui il Cagliari spinge per trovare almeno un gol

Celik (79′): s.v.

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata