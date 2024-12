Vladimir, ci dispiace ma ora condurrà lei | L’Isola dei Famosi ha un nuovo volto al timone, fissata la data d’inizio

La prossima primavera andrà in onda la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi’. I vertici di Mediaset hanno scelto la conduttrice

L’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ è stato un autentico fiasco da tutti i punti di vista. Lo storico reality che si svolge su un’isola sperduta dell’America centrale, per l’esattezza in Honduras, nella primavera scorsa ha collezionato ascolti assai modesti.

Anche le peggiori e più pessimistiche previsioni sono state superate da una realtà che ha fatto impallidire i vertici di Mediaset. La conduzione affidata a Vladimir Luxuria ha prodotto pessimi risultati e per qualche settimana è circolata addirittura l’ipotesi di una cancellazione dai palinsesti del reality.

Un pensiero che ha accompagnato per qualche giorno il presidente Pier Silvio Berlusconi, tentato dal prendere una decisione drastica e netta. Alla fine però ha prevalso la voglia di rilanciare lo show all’idea di accantonarlo, previa l’adozione di inevitabili e corposi cambiamenti.

Dunque ‘L’Isola dei Famosi‘ ripartirà la prossima primavera con il consueto format che vede un conduttore e due opinionisti in studio e un inviato sul posto che racconterà aneddoti e retroscena legati alle dinamiche dei rapporti tra i vari concorrenti.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria è ai saluti: al suo posto una conduttrice famosa

La novità più importante nella prossima edizione del reality è il nome della conduttrice che non sarà, per ovvie ragioni, Vladimir Luxuria, la quale non tornerà neanche ad interpretare il ruolo di opinionista in studio.

I vertici dell’emittente di Cologno Monzese avrebbero già deciso a cui affidare le redini del reality. La rivelazione arriva da Gabriele Parpiglia, un giornalista esperto e profondo conoscitore delle vicende del mondo dello spettacolo.

Isola dei Famosi, il nome la nuova conduttrice fa impazzire i social: fan al settimo cielo

In base alle notizie raccolte da Parpiglia a Mediaset avrebbero scelto Diletta Leotta, reduce da un non felice esperienza alla conduzione de ‘La Talpa‘. La giornalista siciliana inviata di DAZN è stata comunque apprezzata nonostante i modesti risultati ottenuti in termini di ascolto.

Parpiglia non sembra avere dubbi in merito: “Il futuro della Leotta si potrebbe tingere dei colori dell’Honduras…La conduzione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina“. La notizia ufficiale dovrebbe arrivare tra qualche giorno, per la gioia della diretta interessata e dei suoi tantissimi fan. Per la Leotta questa è un’occasione davvero ghiotta. Che possa in futuro anche prendere le redini del Grande Fratello, per ora c’è Signorini…