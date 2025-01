Vodafone, la concorrenza è disperata | REGALI per tutti i clienti: accedi qui e stai a posto per anni

Per i clienti Vodafone è in arrivo una grande sorpresa dal loro gestore: giga illimitati per tutti! Scopri subito come ottenerli.

Vodafone è senza dubbio una delle compagnie telefoniche più importanti in Italia. Da anni presente sul mercato nazionale, il suo nome si pone al fianco a grandi colossi come Tim.

Nel tempo è riuscita a guadagnarsi una grande fetta di mercato grazie alle sue continue evoluzioni che le hanno permesso di offrire soluzioni sempre più vicine alle esigenze di milioni di clienti.

I suoi servizi sono riusciti a differenziarsi dalla concorrenza non solo per i suoi piani tariffari vantaggiosi ma anche per la forte attenzione all’innovazione tecnologica.

Oggi Vodafone è un punto di riferimento nel contesto delle telecomunicazioni italiane e continua a stupire i suoi clienti attraverso promozioni e regali imperdibili.

Giga Illimitati Vodafone per tutti i clienti

Nel 2024 la compagnia è entrata a far pare del gruppo svizzero Swisscom, già proprietario di Fastweb in Italia, rafforzando ulteriormente la sua posizione. Questa unificazione ha dato vita ad nuova realtà sotto il brand unificato Fastweb + Vodafone, portando con sé nuove opportunità e vantaggi per i clienti di entrambe le compagnie.

Alla luce di questo importante evento, Vodafone ha deciso di celebrare la sua nuova era con una promozione speciale che ha suscitato l’entusiasmo di moltissimi utenti.

Come ottenere i Giga Illimitati in regalo da Vodafone

Come riporta casertanotizie.com, da qualche giorno, Vodafone Italia sta offrendo ai suoi clienti mobile una promozione esclusiva, che prevede Giga Illimitati per un periodo di due mesi completamente gratuiti. Come ottenerli? E’ facilissimo, se sei già cliente di Vodafone, basterà accedere a questa promozione tramite l’app My Vodafone. La sezione “Offerte per te” dell’app mostra la dicitura“Celebriamo con te l’unione di Fastweb + Vodafone”, che segnala le offerte esclusive disponibili. Tra queste, alcuni clienti selezionati possono visualizzare l’offerta che consente di ottenere Giga Illimitati per due mesi, senza alcun costo aggiuntivo.

Questa promozione, chiamata Giga Illimitati Special, propone traffico dati illimitato alla massima velocità disponibile, senza dover cambiare piano o sostenere costi aggiuntivi. Insomma, serve soltanto attivare l’opzione direttamente dall’app per godere di due mesi di internet senza limiti, ideali per chi utilizza frequentemente il proprio smartphone per navigare, guardare video in streaming o utilizzare app che richiedono una connessione stabile e veloce. Terminati i due mesi, l’opzione si disattiverà automaticamente senza nessun addebito extra. Questa promozione è rivolta ai clienti che non hanno già una promozione con giga illimitati sulla propria linea.