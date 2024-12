“Vorrei un altro bebè”: Caterina Balivo in dolce attesa? | La sua ospite non ha dubbi, ora non è più un segreto

Giornata di rivelazioni a La volta buona dove Caterina Balivo ha confessato di desiderare un altro figlio. C’è chi dice sia già in attesa

Si registrano importanti novità per Caterina Balivo. La conduttrice e showgirl con il suo ‘La volta buona’ continua a ad accogliere in qualità di ospiti personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Attori, presentatori, cantanti si alternano nel salotto del primo pomeriggio di Rai Uno.

In una delle ultime puntate è stata molto apprezzata dal pubblico la presenza di Fiordaliso, che a suo tempo fece scandalo per essere diventata mamma ad appena sedici anni. Nel salotto della Balivo la cantante piacentina ha raccontato alcuni momenti chiave della sua carriera.

Una carriera lunghissima, iniziata alla fine degli anni settanta e che ha toccato le vette del successo all’inizio degli anni ottanta. Con Caterina Balivo però si sono affrontati altri argomenti, in particolare la maternità.

Fiordaliso ha sottolineato le difficoltà incontrate dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. Il padre la mandò via di casa e Fiordaliso visse il periodo della gravidanza a Milano nel ‘Villaggio della Madre e del Fanciullo‘ di Elda Mazzocchi Scarzella.

Caterina Balivo, la rivelazione in diretta tv: non sta più nella pelle

Parlando di gravidanze e di figli, la Balivo ha colto la palla al balzo per parlare della sua condizione personale. “Mia sorella ha partorito da pochi giorni e sono diventata zia. Veramente saranno passati 3-4 giorni al massimo“.

Parlando proprio della maternità della sorella la showgirl napoletana di è lasciata andare a una confessione che ha colpo di sorpresa il pubblico presente in studio: “Spesso mi fermo a pensare quanto sia straordinaria la maternità e quanto mi piacerebbe avere un altro figlio“.

Caterina Balivo, il desiderio di maternità è molto presente: in arrivo un altro bebè?

La conduttrice de La volta buona ha dunque candidamente ammesso che non le dispiacerebbe affatto diventare mamma un’altra volta, soprattutto dopo aver gioito della nascita di suo nipote: “Io ti giuro…Vorrei un altro bebè…A te per esempio non viene voglia di farne un altro?“.

Fiordaliso a quel punto l’ha quasi spronata ad impegnarsi per realizzare il suo desiderio. “E fallo, chi te lo impedisce?“. Per la quasi settantenne cantante piacentina invece la maternità appartiene all’album dei ricordi: “Io oramai anche se mi viene voglia…“, la risposta che ha scatenato le risate del pubblico.