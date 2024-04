Vuoi calcolare il tuo QI? Con questo metodo scopri se sei davvero intelligente: molti rimarranno delusi

Ti piacciono i test, soprattutto quelli matematici? Prova a risolvere il quesito proposto e scopri il valore del tuo QI.

Molte persone sono appassionate di test e quiz, che possono essere di vario tipo. Ci sono i quiz visivi, quelli in cui trovare ad esempio un oggetto nascosto, o delle differenze tra due immagini.

Ci sono i test in cui scegliere una figura per scoprire un tratto caratteriale, o quelli in cui provare a risolvere un enigma per testare la propria intelligenza.

Tra quelli più complicati troviamo i test matematici, che sovente rientrano tra quelli usati per calcolare il QI, ovvero il quoziente intellettivo.

Se anche tu sei affascinato dai numeri e vuoi mettere alla prova la tua intelligenza, sei nel posto giusto. Di seguito troverai un difficile test matematico che non tutti riescono a risolvere. Provaci anche tu, in quanto tempo troverai la soluzione?

Calcola il tuo QI con il test di matematica

La matematica è una di quelle materie scolastiche che si ama o si odia. Le persone che la amano sono portare ad avere una mente analitica che sa concentrarsi sui dettagli. Nella vita scelgono spesso, se ne hanno l’opportunità, di trovare un lavoro inerente alla loro passione per i numeri. Dall’altro lato c’è chi invece con i numeri proprio non va d’accordo, e pensa che la matematica sia solo una scocciatura, una materia scolastica che non gli servirà mai nella vita.

E invece tutto intorno a noi è matematica, proporzioni, numeri. Senza conoscere la matematica diventa quasi impossibile persino fare acquisti. Prova a fare un ripasso e trova la soluzione al quesito che stiamo per proporti. Metti alla prova la tua intelligenza, e anche la tua memoria, poiché per trovare la soluzione dovrai scavare nella tua mente e ricordare alcune regole basilari di questa affascinante materia. Sei pronto?

Il quesito da risolvere

A prima vista si tratta di una difficile espressione, ma in realtà è molto più semplice di quanto pensi. A patto di ricordare alcune regole basilari. Le espressioni matematiche sono un’insieme di operazioni, ma per trovare la soluzione devi procedere seguendo un preciso ordine, ovvero risolvere prima alcune di esse. Ecco il test: 10^2−(25×4)+50/10. Vediamo come si risolve.

Innanzitutto calcola la potenza, che darà come risultato 100. Procedi a risolvere la moltiplicazione che si trova nella parentesi, e avrai ancora 100. Ora puoi dedicarti alla frazione e il risultato sarà 5. Alla fine otterrai 100-100+5 e il risultato finale sarà quindi 5. Ci eri arrivato da solo? Pochi ricordano i passaggi necessari per risolvere le espressioni, se ci sei riuscito sei veramente bravo.