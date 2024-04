Asciugamani rovinati | Ma perché devi buttarli? Mia zia Angela li ricicla sempre così e risparmia un sacco di soldi

Se stai per buttare gli asciugamani vecchi fermati subito. Puoi ancora usarli per un sacco di utilizzi preziosi.

Impara come sfruttare i teli da bagno che non usi più, e ridagli nuova vita con queste pratiche dritte di riciclo.

Sarebbe uno spreco buttare nella pattumiera gli asciugamani usati: anche se non sono più morbidi come una volta, o se magari hai sbagliato lavaggio e li hai fatti scolorire, continua ad usarli, sotto una nuova veste.

La biancheria da bagno rivive se trasformata in oggetti di uso quotidiano, che possono diventare veri e propri alleati da tenere in casa, utili dal bagno fino alla cucina.

Asciugamani, come riutilizzarli invece di gettarli via

Tamponarsi con un telo ruvido dopo la doccia non è il massimo del comfort, e neppure asciugarsi il viso con degli asciugamani induriti dal tempo, o dai numerosi lavaggi. Tuttavia non è detto che la biancheria da bagno debba necessariamente finire nella pattumiera una volta che ha fatto il suo tempo.

Se hai diversi asciugamani vecchi in casa, magari usati o scoloriti prima di gettarli via, scopri per quali utilizzi potresti continuare a sfruttarli, così gli darai una nuova vita. Di certo dopo aver letto a cosa possono essere utili, ci penserai due volte prima di disfartene.

La seconda vita della biancheria da bagno usata

Gli asciugamani usati che non ti piacciono più possono essere trasformati in:

Guanto da doccia. Gli asciugamani diventano uno strumento di beauty routine utile per lo scrub se si piega su se stesso un telo vecchio e si cuce in modo tale che possa contenere il palmo della mano.



Gli asciugamani diventano uno strumento di beauty routine utile per lo scrub se si piega su se stesso un telo vecchio e si cuce in modo tale che possa contenere il palmo della mano. Presine per il forno. Basta usare un vecchio guanto da forno e usarlo come modello per ritagliare gli asciugamani vecchi e poi cucire il tutto con ago e filo.

Basta usare un vecchio guanto da forno e usarlo come modello per ritagliare gli asciugamani vecchi e poi cucire il tutto con ago e filo. Strofinacci per pulire i pavimenti. In tal caso gli asciugamani usati possono essere utilizzati così come sono, o, se di grandi dimensioni, tagliarli.

Per i più creativi, e magari anche per coloro che hanno dimestichezza con il fai da te, e un pizzico di manualità è possibile anche dare nuova vita agli asciugamani vecchi trasformandoli in pantofole. Come? Basta prendere delle suole di ciabatte vecchie, ritagliare gli asciugamani in base alla forma delle suole. Poi fissare la parte di spugna alla gomma delle suole, e lasciar asciugare. Dopo di che bisognerà realizzare la parte anteriore, ritagliando dai teli usati due semicerchi in cui infilare i piedi. Infine cucire queste due mezze lune alla suola già realizzata, utilizzando ago e filo.