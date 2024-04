Tuo figlio si strofina sempre gli occhi? Questo comportamento dovrebbe metterti in allarme: cosa nasconde questo sintomo

Massima attenzione a questo comportamento: ne va della salute degli occhi di tuo figlio.

Uno dei problemi legati alla crescita e alla salute dei bambini è quello del capire quali sono gli eventuali problemi che li affliggono. A differenza degli adulti, infatti, i più piccoli non sanno dire ciò che sentono e, anche se sanno parlare, è raro che riescano a spiegare i propri sintomi con chiarezza e con lucidità.

Spetta quindi al genitore il compito di imparare a conoscere il proprio figlio e cercare di capire se c’è qualcosa che non va. Questo lo si può intendere osservando i suoi comportamenti, notando qualche cambiamento nelle sue abitudini o ascoltando i suoi sintomi che, anche se non descritti perfettamente, possono dare il segnale di qualche disagio o disturbo.

Uno dei gesti che devono far venire qualche dubbio in merito alla salute del bambino è quello dello strofinarsi insistentemente e ripetutamente gli occhi. Scopri quali possono essere le cause di questa abitudine e prova a capire se, dietro a questo gesto di tuo figlio, c’è un problema così: non sottovalutarlo.

Cosa significa lo strofinarsi gli occhi

Secondo i dati di Clinica Baviera, una delle società di oftalmologia più importanti in Europa, più del 25% dei bambini in età scolare ha qualche problema alla vista. Nella maggior parte dei casi, però, queste difficoltà vengono diagnosticate in ritardo quando è invece fondamentale prendere e iniziare a curarle il prima possibile.

La maturità del sistema visivo, infatti, si raggiunge a sei anni e, a partire da questa età, eventuali gesti come quello di strofinarsi gli occhi devono far destare qualche sospetto in merito alla sanità della vista di proprio figlio: questo movimento, infatti, potrebbe consistere nel tentativo di alleviare l’affaticamento oculare determinato da una visione problematica!

Gli altri sintomi sospetti

Un altro comportamento molto frequente nei bambini e in generale nelle persone che hanno problemi alla vista è quello di strizzare gli occhi, aggrottando le sopracciglia: in questo modo si cerca di mettere a fuoco gli oggetti più lontani, per vederli meglio. Anche i mal di testa frequenti sono un chiaro sintomo di difetti visivi, sebbene potrebbero indicare anche altre cause.

I problemi di vista possono poi influire sulle attività sportive: se vostro figlio sempre poco capace a prendere la palla o ad essere coordinato, la causa potrebbe risiedere in una difficoltà oculare. Indagare è sempre consigliato!