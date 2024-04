WhatsApp, da oggi se hai quest’età non puoi usarlo: la comunicazione ufficiale

Attenzione a usare WhastApp: da adesso in poi l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo può essere usata solo a questa età.

La mobile e desktop app di Meta sta per cambiare in maniera radicale. Per continuare ad utilizzarla bisognerà accettare i nuovi Termini di Servizio, che sono modificati parecchio, perché sono stati adeguati alle richieste della Commissione europea. Vediamo che cosa cambia adesso.

Non si tratta del rilascio di nuove features o di avatar, videochat condivise e altro. Non è nulla che abbia a che fare con gli aggiornamenti del passato. Questa volta WhastApp cambia del tutto e per davvero.

Gli utenti di WhastApp in futuro saranno molto più giovani rispetto al passato, e si attendono anche altre sostanziali modifiche. Scopriamo di che cosa si tratta.

WhastApp, le grandissime novità dell’app di Meta

WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate del mondo, e si stima che attualmente gli utenti attivi nel globo siano oltre 2 miliardi, dei quali circa 33 milioni soltanto nel Bel Paese. WhatsApp viene utilizzato da tanti anni e per capire quanto sia longeva l’app dall’icona con il telefonino verde basti pensare che è nata nel 2009 ad opera di due ex dipendenti di Yahoo. Nel corso degli anni i developer di WhatsApp hanno reso la app sempre più performante e ricca di strumenti utili. Adesso sta per cambiare radicalmente.

Per continuare ad utilizzare la app di Meta bisognerà accettare i nuovi Termini di Servizio, che sono cambiati perché sono stati adeguati alle richieste della Commissione europea in merito a concorrenza e privacy. Vediamo che cosa accadrà, e perché si parla di una vera e propria rivoluzione dell’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

La rivoluzione dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo

La modifica sostanziale sarà nel modo di utilizzare WhatsApp, che sarà completamente diverso rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Scopriamo la rivoluzione in atto, partita giovedì 11 aprile 2024.

Gli aggiornamenti di WhatsApp consentiranno di:

ricevere i messaggi di app terze, come ad esempio Telegram. Ciò vuol dire che WhastApp dialogherà finalmente con pp esterne.

Utilizzare l’app dai 13 anni in su come nel resto del mondo, e non più dai 16 anni in su come è stato fino ad adesso. Questa è la vera novità.

Avere una maggiore sicurezza sui dati grazie all’adesione al Data Privacy Framework. Questo vuol dire che tra Stati Uniti e Unione Europea ci sarà lo stesso trattamento dei dati personali e dunque dello stesso livello di protezione, a prescindere dall’area geografica in cui saranno trasmesse le informazioni.