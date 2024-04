Cellulare, anche tu lo carichi tutta la notte prima di andare a dormire? Ecco cosa succede davvero alla batteria

Non ricaricare mai più il tuo telefono cellulare tutta la notte: ecco che cosa potrebbe succedere se lo fai.

Sono davvero in tantissimi ad avere questa abitudine perché purtroppo utilizzando il device mobile tutto il giorno, la notte per parecchie persone resta l’unico momento utile per approfittare e ricaricare le batterie, ma si tratta di una consuetudine sbagliata.

Lasciare il telefono tutta la notte attaccato al caricabatterie sembra una sciocchezza, invece può diventare molto pericoloso.

Se ogni sera prima di andare a dormire metti il cellulare sotto carica faresti bene a smettere subito. Scopri quali sono i danni irreversibili e che cosa stai rischiando.

Cellulare, il motivo per cui non dovresti caricarlo tutta la notte

La maggior parte di noi che sia per lavoro, per svago, o per motivi personali trascorre gran parte della giornata con il cellulare tra le mani. In altre parole lo smartphone è sempre attivo, tra messaggi, invio di file e immagini, telefonate, videochiamate accesso ai canali Social e alla varie App, si arriva a fine giornata, inevitabilmente, con la batteria scarica.

Per tale ragione, quando, finalmente, si va a dormire sembra il momento giusto per mettere sotto carica il cellulare. Questa è un’abitudine che accomuna la grande maggioranza delle persone che andrebbe cambiata. Non rappresenta un problema, comprovato, per la salute umana ma non tutti sanno però che questo gesto può essere rischioso. Scopriamo perché può diventare pericoloso per il tuo smartphone.

Perché non mettere il telefono sotto carica mentre stai dormendo

I cellulari di nuova generazione sono dotati di batterie che evitano il sovraccarico, perché fatte agli ioni di Litio. Questo vuol dire che caricare il cellulare tutta la notte non danneggerà il tuo device perché una volta raggiunto il 100% della carica, la batteria non immagazzinerà più energia. Ma allora perché è altamente sconsigliato ricaricare il cellulare tutta la notte? La verità è che se si lascia lo smartphone collegato alla presa della corrente tutta la notte, il caricabatterie fornirà nuova energia ogni volta che la carica del telefono mobile scenderà al di sotto del 100%.

La conseguenza di questa abitudine è dunque a scapito della sola vita della batteria, che potrebbe durare di meno, che non vuol dire che il cellulare si scaricherà prima ma che la batteria potrebbe smettere di funzionare prima. La cosa migliore quindi è ricaricare il cellulare un po’ alla volta, soprattutto dal momento che non occorre più, come avveniva le batterie di una volta, aspettare che arrivi allo 0%.