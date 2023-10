Sfugge alla violenza grazie a un tassista: “sentinelle sul territorio”

E’ di pochi giorni fa la notizia di una ragazza che ha scampato una violenza grazie al pronto intervento di un tassista. Tutto ciò accaduto in pieno centro a Milano.

Sentiamo il segretario nazionale Fast Confsal Taxi Raffaele Salina. Da mesi sta promuovendo la possibilità per costituire la figura delle "sentinelle sul territorio" proprio fra i driver dei Taxi.

«Le opere buone fatte dai tassisti non risaltano mai sulle prime pagine dei quotidiani o fra le notizie più importanti dei tg. Fa più notizia la fila delle persone nelle stazioni oppure negli aeroporti. Beh mentre c’è chi è in fila belle stazioni o aeroporti in sicurezza, ci sono persone che si trovano in situazioni difficili che spesso vengono risolte da queste tanto bistrattate figure quali i tassisti». commenta a proposito della vicenda.

“Per arginare le aggressioni noi tassisti potremmo essere fondamentali”

Il fenomeno della aggressioni nei pressi delle stazioni sta diventando un problema molto serio e ormai «accade quotidianamente. Vedi questo ultimo evento di Milano che ha evitato un possibile stupro in pieno centro a Milano. È ora che a questi interventi vengano riconosciuti e si crei, proprio fra gli operatori del settore taxi, operante sul territorio 24 ore su 24, una figura importante e riconosciuta, quella della Sentinella sul territorio. Una figura, come già detto, che abbia un importante riconoscimento, che possa essere di supporto alle forze dell’ordine, degli operatori sanitari e della protezione civile».

La soluzione, o almeno una buona ed efficace misura di deterrenza al fenomeno potrebbe essere proprio la possibilità di rendere i tassisti "sentinelle del territorio". «Un ulteriore servizio, a costo zero, a di cittadini e turisti delle nostre città» chiosa Salina «Spero che presto possa avere degli incontri con le autorità per valutarne la fattibilità e l'utilizzo. I tassisti non sono quelli che non hanno il Pos, che sono contrari alle licenze o che rubano gli stranieri, ma bensì sono coloro che trasportano i propri clienti con sicurezza, gentilezza e professionalità e, all' occorrenza, salvano vite umane e gestiscono situazioni di pericolo nell' immediatezza a costi zero».

