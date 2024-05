Caro carburante, per fare rifornimento vai in questo posto | File chilometriche a Roma: non era mai stato così conveniente

Per fare il pieno vai in questo distributore: è il più conveniente della zona (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Così risparmierai tantissimo sul carburante: scopri il metodo definitivo, lo usano tutti.

Uno degli aspetti della vita quotidiana con il quale oggi gli italiani devono fare i conti, in merito ai rincari subiti, è quello del pieno del carburante. Così come la spesa alimentare e le bollette legate alle utenze domestiche, anche i carburanti sono incredibilmente aumentati di prezzo e questo ha determinato enormi difficoltà per le famiglie.

A fronte di beni saliti di prezzo, gli stipendi e quindi le entrate economiche famigliari sono rimaste pressocché uguali a sé stesse e, di conseguenza, gli italiani hanno dovuto fare molti più sacrifici per riuscire a condurre la medesima vita, senza rinunciare a niente.

Oggi, però, vi parliamo di un trucchetto con il quale riuscirete a risparmiare qualcosa sul pieno di benzina, diesel, GPL o metano: lo usano davvero tutti e, quando lo scoprirete, non lo abbandonerete più! Il vantaggio è assicurato, basta uno smartphone.

Pieno di benzina, risparmia così: metodo rivoluzionario

I consigli per consumare meno carburante sono diversi e, a seconda delle proprie abitudini, provare ad inserirli nella quotidianità può generare un risparmio che, a lungo andare, può diventare anche consistente. Innanzitutto, è utile spegnere l’auto quando si è fermi e limitare la velocità, cercando di mantenerla il più possibile costante. Inoltre, quando non è strettamente necessario è utile non accendere il climatizzatore, che durante un viaggio consuma circa il 15% del carburante.

Per quanto riguarda invece il risparmio effettivo sul pieno di benzina, un aiuto incredibile può arrivare dalla tecnologia. Oggi, infatti, esistono molte app per smartphone che, a seconda dell’area in cui viene localizzato il GPS del cellulare e quindi in base a dove ci si trova, indicano i prezzi dei vari distributori di carburante, quindi segnalano anche la loro distanza dal punto in cui ci si trova e altri dettagli.

Segreti per risparmiare

Per spendere meno sul pieno, poi, vi consigliamo di non fermarvi ai distributori di benzina posti lungo l’autostrada, che di norma hanno prezzi più alti della media poiché sono quelli più frequentati dai viaggiatori di lunga distanza. Sempre meglio, infine, fare da sé piuttosto di farsi fare il pieno: in questo modo si va a risparmiare qualche centesimo e, di volta in volta, il gruzzoletto messo da parte può diventare consistente.