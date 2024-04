2 tazze, 1 litro d’acqua e il gioco è fatto: con meno di 2€ hai il perfetto prodotto per pavimenti fatto in casa | Addio detersivi

Il detersivo fai da te migliore che ci sia: provalo e non lo abbandonerai più.

Pulire la casa è una delle mansioni che spettano a tutti, ovunque si abiti e qualsiasi siano le proprie abitudini. Vivere in un ambiente pulito significa vivere in un ambiente sano e non serve essere maniaci dell’ordine e della perfezione, per far sì che questo accada: il modo migliore per avere un ambiente sempre a posto è quello di fare qualcosa ogni giorno.

Sul mercato esistono tantissimi prodotti specifici per la pulizia della casa e, a seconda delle proprie esigenze, si può trovare quello che fa più o meno al caso proprio. In base al pavimento che si ha, per esempio, si deve prendere un detersivo specifico, così che lo pulisca perfettamente senza però rovinarlo e lo stesso vale per le altre superfici come la cucina o il bagno.

Sempre più persone, però, stanno abbandonando i detersivi già pronti e che si acquistano al supermercato a favore di quelli che si possono preparare da soli, mediante ingredienti naturali e che si possono comunemente acquistare in profumeria o al supermercato. Oggi vi sveliamo una ricetta perfetta per un detersivo da pavimenti che, una volta che lo proverete, non abbandonerete mai più! Per prepararlo servono pochissimi ingredienti.

Detersivo per pavimenti fai da te

Il centro di questa ricetta è costituito dall’aceto di alcol, chiamato anche aceto di cristallo per via del suo colore trasparente, in grado di pulire qualsiasi superficie. L’aceto di alcol consiste in una miscela di acqua e acido acetico che, normalmente, si ottiene dalla fermentazione doppia degli zuccheri del riso, del malto o della frutta, per cui ha una natura totalmente ecologica.

Perfetto per disinfettare, sgrassare, igienizzare e profumare, ha un prezzo davvero contenuto ed è multiuso, poiché è ottimo per diverse superfici e diverse esigenze. Ecco qual è la ricetta che vi consigliamo noi per pulire i pavimenti di casa: provala subito, non la abbandonerai più.

La ricetta del detersivo perfetto

Prendete un litro d’acqua e aggiungetevi due tazze di aceto di alcol, quindi inserite questa soluzione in uno spruzzino e provatelo su ogni elettrodomestico di casa, dal forno al frigorifero, fino all’asciugatrice. Questo detersivo igienizzerà ogni cosa e, spendendo poco, vi soddisferà incredibilmente con il suo potere pulente!

Per quanto riguarda i pavimenti, invece, versatene due tazze piene nel secchio pieno d’acqua tiepida o calda: otterrete una miscela perfetta per i pavimenti in cotto, in gres porcellanato e anche per quelli esterni, nonché per i vetri e gli specchi.