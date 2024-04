Dieta del dottor Nowzaradan, con queste dritte perdi 2 kg in una settimana: ti basta eliminare questi alimenti

Liberati di due kg in una settimana con le dritte del famosissimo dottor Nowzaradan.

L’estate si avvicina, e dunque anche la prova costume è alle porte, se vuoi sentirti bene e stare in forma segui i consigli del medico di Real Time.

A quanto pare, secondo il famoso chirurgo bariatrico il segreto per una dieta di successo è bandire completamente dal proprio menu due tipi di alimenti, ritenuti responsabili dell’accumulo di grasso, e di kg in eccesso.

Scopriamo a cosa si deve necessariamente rinunciare per veder scendere di ben 2 kg a settimana il peso indicato sulla bilancia, e quali alimenti, al contrario si dovrebbe privilegiare.

2 kg in meno sulla bilancia in una sola settimana grazie al consiglio del dottor Nowzaradan

Il dottor Younan Nowzaradan è uno dei personaggi televisivi più noti del piccolo schermo statunitense e il motivo del suo successo è stato il programma Vite al limite, attraverso il quale il famoso medico bariatrico ha aiutato pazienti affetti da patologie legate all’obesità, a guarire. In base alla sua esperienza ci sono degli alimenti da evitare tassativamente se si vuole dire addio a 2 kg a settimana, e altri che invece bloccano il processo di dimagrimento.

Per poter perdere 2 kg in una settimana, secondo l’esperienza del dottor Nowzaradan, bisogna privilegiare le proteine. Infatti una dieta tipo suggerita dal famoso chirurgo di Real Time, prevede il consumo, al mattino, di latte scremato e yogurt magro, e poi successivamente, come spuntino uova o bresaola, a pranzo carne magra o pesce, e a cena ancora uova, pollo e delle verdure non amidacee, come, ad esempio, le verdure a foglia larga. Vediamo quali cibi invece vanno evitati.

Quali alimenti evitare per dimagrire

A quanto pare, secondo il famoso chirurgo bariatrico, per poter perdere 2 kg in una settimana è fondamentale ridurre drasticamente carboidrati, in special modo quelli semplici, perché sono quelli che da sempre vengono classificati come responsabili degli accumuli di grasso in eccesso. Non si tratta tanto di cereali, e derivati, ma degli zuccheri. Il motivo è che forniscono energia che, se non viene poi bruciata si trasforma in grasso corporeo.

Al tempo stesso i carboidrati sono anche quelli che sul momento possono dare un senso di sazietà, grazie soprattutto alla presenza di fibre e di zuccheri semplici che danno, come abbiamo detto, energia ma alla lunga comportano picchi glicemici, e fame. Per la stessa ragione non si possono assolutamente introdurre nella dieta del dottor Nowzaradan le bevande zuccherate.