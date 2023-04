25 aprile a Roma. In occasione del 78esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, nella giornata del 25 aprile anche nella capitale sono previsti numerosi appuntamenti celebrativi e commemorativi.

Roma – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, nella ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione , oggi 25 aprile 2020. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

A Roma, città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, il programma è decisamente ricco. Si parte parte dalle celebrazioni all’Altare della Patria in piazza Venezia. Alle 9, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella effettuerà la classica deposizione della corona d’alloro. La celebrazione potrebbe influire anche sul traffico e sulla viabilità della piazze e delle strade situate in prossimità.

Dalle 8 alle 13 invece, prevista una manifestazione da piazza delle Camelie a via Locorotondo. Un corteo che percorrerà piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti, via Parlatore, via Delpino, via Chiovenda, via delle Orchidee, via dei Gelsi, viale Togliatti e via Molfetta. Un appuntamento da monitorare soprattutto in relazione alla viabilità di mezzi pubblici. Da considerare possibili rallentamenti o momentanei stop e deviazioni di percorsi.

Previsto invece, dalle 9 alle 14, il corteo dell’Anpi. Quest’ultimo da largo Benedetto Bompiani raggiungerà piazzale Ostiense, passando attraverso alcune vie della città. L’itinerario prevede il passaggio da via delle Sette Chiese, via di Santa Petronilla, via Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Rufino, via Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Bonomelli, viale Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense. Anche in questo caso, saranno possibili variazioni di percorso effettuate da mezzi pubblici.

Nel tardo pomeriggio, dalle 18:00, sarà prevista la manifestazione “Il Coraggio di Ricordare“, tra Porta San Paolo-Piramide Cestia-piazzale Ostiense, che potrebbe riversarsi anche in questo caso su alcune corse. Festa della Liberazione che sasrà festeggiata anche in piazza della Colonnetta, dalle 15,30 alle 18, con corteo in partenza e arrivo in piazza Santa Maria Consolatrice.

Bus elettrico dell’Atac

Per l’occasione nella capitale il Gran Premio della Liberazione. Un appuntamento per gli appassionati del ciclismo, per alcuni considerato una sorta di “mondiale primavera”. E’ una manifestazione riservata agli under 23, che nella Capitale viene realizzata da 1946 ad oggi ed interrotta solo nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia. La gara, con partenza e arrivo a viale delle Terme di Caracalla, si svolgerà nell’arco delle giornate del 24 e 25 aprile tra le 9 e le 18.

Metropolitana di Roma

Si ricorda che il 25 aprile sarà previsto un normale servizio dei giorni festivi sull’intera rete. Le ultime corse metro sono previste alle 23,30 con eccezione della Metro A che, come di consueto, per lavori, dalla domenica al giovedì termina le proprie corse alle 21 dirottando su bus sostitutivi l’intero percorso.

