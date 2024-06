300 euro di bonus, vai in vacanza con i soldi dello Stato | Chiama il partner e prenota subito

Finalmente puoi goderti le vacanze: dopo un anno di lavoro, ora è arrivato il nuovo bonus che ti fa partire senza pensieri.

Approfitta subito e prenota ora il viaggio che aspettavi da tanto tempo: adesso c’è il nuovo bonus che ti fa risparmiare tantissimi soldi.

A quanto pare è tempo di belle notizie, e sono in arrivo centinaia di euro per chi riesce a diventare titolare del nuovo Bonus dello stato, non ti lasciar scappare questa ghiotta occasione.

Smetti di sognare, e corri a verificare se fai parte dei fortunati beneficiari che potranno avvalersi della nuova misura dello Stato italiano, pensata per andare in vacanza praticamente gratis.

Bonus, la nuova agevolazione statale per viaggiare gratis

Già nel 2020 il Governo aveva erogato il Bonus vacanze per cercare di offrire supporto alle famiglie che non potevano permettersi di sostenere i costi di soggiorni e alloggi. Quest’anno l’iniziativa è ritornata, grazie l’INPS e all’Agenzia delle Entrate, che hanno pensato a una misura atta ad agevolare quella fetta, purtroppo sempre più ampia, di popolazione che non riesce a far fronte di tasca propria ai costi di una vacanza estiva.

L’iniziativa però è rivolta solo ad alcune categorie di cittadini, che presentano determinati requisiti. Vediamo dunque in che cosa consiste esattamente il nuovo Bonus vacanze 2024, chi può farne richiesta e a quanto ammonta in tutto.

Come farne richiesta

Tutti i beneficiari del bonus vacanze potranno ottenere uno sconto immediato dell’80% sul prezzo finale di un soggiorno a scelta nelle strutture aderenti nel territorio italiano. Il restante 20% della spesa sostenuta sarà restituito in fase di dichiarazione dei redditi 2025, come detrazione Irpef.

Il bonus non ha un valore unico per tutti, ma sono previsti importi diversi assegnati in base alle fasce di reddito e anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare. I richiedenti riceveranno il Bonus in presenza di ISEE uguale o inferiore a 40 mila euro annui. Saranno erogati:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone 300 euro da due persone 150 euro da una persona.







Per farne richiesta occorre utilizzare l’app mobile gratuita IO, ovvero l’applicazione dei servizi pubblici, o collegarsi al sito web ufficiale dell’Inps o a quello dell’Agenzia delle Entrate per verificare se si ha diritto al Bonus. Il Bonus vacanze 2024 può essere speso solo per un soggiorno in Italia effettuato fino alla fine dell’anno, e per prenotazioni fatte tramite i canali tradizionali, e non sulle piattaforme online, ma direttamente presso le strutture, o in agenzie di viaggio.