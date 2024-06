Quindicesima mensilità, controlla subito se ti spetta | Se ne hai diritto lo scopri così: è la svolta che aspettavi

Forse hai diritto alla quindicesima mensilità: ecco a quanto ammonta

Oggi come oggi, le entrate economiche di molte famiglie non corrispondono alle spese effettive che queste si trovano a sostenere e questo può generare una fatica non indifferente. Molti italiani, infatti, a partire dalla pandemia si sono visti ridimensionare sia lo stipendio, sia il carico di lavoro è questo è corrisposto a rincari anche importanti.

In un contesto del genere, l’arrivo della tredicesima e della quattordicesima per i lavoratori dipendenti consente di tirare un importante respiro di sollievo, anche perché i periodi in cui vengono erogate sono dei momenti che richiedono particolari spese come quello delle vacanze o dei regali di Natale.

Oggi, però, parliamo della cosiddetta quindicesima: ecco a quanto ammonta e a chi spetta, come si fa a riceverla e perché se ne parla così poco.

Cos’è la quindicesima

La quindicesima mensilità è un beneficio economico erogato ai lavoratori dipendenti, del settore privato e pubblico, come un premio aggiuntivo alla retribuzione annuale. Viene corrisposto in aggiunta alle normali tredici mensilità ed è previsto dalla legge, quindi viene erogato in base a criteri specifici stabiliti dalla normativa. Nello specifico, la quindicesima è riservata ai lavoratori che hanno svolto almeno 1500 ore lavorative nell’anno solare di riferimento anche se, a seconda del CCNL applicato, questo numero può cambiare.

L’importo dipende da vari fattori, tra cui spiccano il numero di ore lavorative effettuate e il livello di retribuzione del lavoratore. In media, comunque, corrisponde a una percentuale della lavorazione annuale lorda del lavoratore che può variare dal 2% al 4%. L’importo della quindicesima, comunque, è stabilito dalla legge e non può determinare un certo valore.

Come avviene il pagamento

La quindicesima mensilità viene pagata solitamente in un’unica soluzione in concomitanza con lo stipendio di dicembre. Alcune aziende, però, dividono questo pagamento in più rate: a stabilirlo è l’azienda, sempre in concomitanza con le leggi italiane. A normare la quindicesima è l’articolo 2120 del Codice Civile.

Questo importo in più, comunque, non spetta a tutti i lavoratori ma solo ad alcuni: per capire se se ne ha diritto, si deve controllare il proprio CCNL e la normativa nazionale. Nel caso in cui si possa riceverlo, allora si deve fare espressa richiesta al proprio datore di lavoro.