A Caprarola la Sagra della Nocciola invidiata da tutto il mondo

La Sagra della Nocciola è l'evento principale di Caprarola, un comune in provincia di Viterbo, da cui dista circa 20 chilometri. E' la Sagra più longeva della provincia, i primi festeggiamenti risalgono agli anni '50, dalla 61° edizione (2017) l'organizzazione è passata ai ragazzi che compiono 40 anni, portando nuova linfa e vitalità a questa importante tradizione.

Quest’anno la classe in carica è la Classe84, che non appena preso il testimone dalla Classe83, si è trovata subito di fronte alla prima importante tappa del percorso che li porterà ad organizzare la 68ª Sagra della Nocciola nel 2024: Cioccofest e Festa della Castagna tenutesi a Caprarola il mese di ottobre 2023 presso il Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese.

La Sagra della Nocciola è l’evento più atteso dalla popolazione di Caprarola, si svolge a cavallo tra l’ultima settimana di Agosto e la prima di Settembre lungo le vie principali del Centro Storico del paese. La giornata sicuramente più apprezzata e che vede la partecipazione di molti visitatori è quella della “Grandiosa Sfilata di Carri folkloristici e Agresti”, bellissimi carri ideati e prodotti da abili artigiani e cittadini di Caprarola che non solo esaltano le caratteristiche del borgo ma offrono anche un meraviglioso spettacolo di luci e suoni.

La manifestazione propone un ricco programma: spettacoli, eventi sportivi e culturali, concerti, iniziative con animazioni dedicate ai bambini, la sfilata della Banda "Filippo Mascagna", e tanto altro! Una settimana ricchissima dove ce n'è per tutti i gusti. La regina della Festa rimane la nocciola, un vero e proprio "talismano" per la popolazione locale, e le nocciole prodotte in questa zona sono di ottima qualità e invidiate da tutto il mondo, e la Sagra della Nocciola ne è la celebrazione.

(Dal sito ufficiale della Sagra, sagranocciolacaprarola.it)

Benefici delle nocciole

Fonte di potassio, calcio, fosforo, rame, magnesio e manganese, tra tutta la frutta secca, le nocciole sono le più ricche di una specifica classe di polifenoli (chiamate proantocianidine) che aiutano l’organismo a contrastare l’invecchiamento. Contengono, inoltre, i fitosteroli, molto utili per prevenire malattie cardiovascolari.

