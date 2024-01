Da non perdere a Velletri la Festa di Sant’Antonio Abate e la 9a Sagra della Polenta

L’Università Mulattieri e Carrettieri di Velletri, in provincia di Roma, è una prestigiosa Associazione ricca di storia e tradizioni, che ogni anno organizza i Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici e del mondo rurale. Quest’anno la Festa di Sant’Antonio Abate si svolgerà dal 14 al 21 gennaio 2024, si celebrerà il 400esimo anniversario della manifestazione (1624-2024). Contemporaneamente si terrà la 9a Edizione della tradizionale Sagra d’a Polenta e dei Zampitti che si svolgerà interamente in luogo chiuso e riscaldato. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

I festeggiamenti religiosi avranno luogo nella chiesa di Sant’Antonio Abate in via Sant’Antonio 32 a Velletri.

Eccovi alcuni appuntamenti da non perdere.

Mercoledi 17 – ore 10:00 Santa Messa e a seguire Benedizione degli animali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Sabato 20 gennaio

Ore 8:30 Chiesa di Sant’Antonio Abate: Raduno dei cavalieri, benedizione dello sten-dardo e cavalcata per le vie cittadine. Ore 16:30-20:30: Sfilata dei cavalli bardati, dei cavalieri in costume storico e del gruppo Sbandieratori e Musici Città di Velletri, lungo Corso della Repubblica. Ore 18:00 Visita guidata della chiesa di S. Antonio Abate a cura del Prof. Alberto Crielesi. Ore 18.00 – 19.00 Piazza Mazzini – Spettacolo d’intrattenimento per bambini. Alle 18:00 fino alle 22:00 la Sagra d’a Polenta in piazza Caduti sul Lavoro, un appuntamento curato da “La Sfizzeria”.

Domenica 21 gennaio

Ore 8:30 Piazza Sant’Antonio: Raduno dei cavalli e cavalieri presso la chiesa S. Antonio Abate, benedizione dello Stendardo e formazione del corteo. Alle 10:30 in Piazza Mazzini: Esibizione dei gruppi partecipanti. Alle 11:30 Assegnazione del X Trofeo Marcella Maggiore al Cavallo/Cavaliere con la più bella bardatura. Premiazione del Balcone meglio addobbato XXI Trofeo Adele Nicosanti. Alle 12:00 in Piazza Mazzini, Aggiudicazione definitiva dello stendardo raffigurante Sant’Antonio Abate con asta pubblica. Alle 14:30 in via Martiri delle Fosse Ardeatine: Giostra all’Anello per l’aggiudicazione del 48° Trofeo Remo Strillozzi. Ore 17:30 Fiaccolata dei Cavalieri da Piazza Caduti sul Lavoro. Alle 18:00a Piazza San Francesco la tradizionale distribuzione di ciambellette velletrane e vino, con caratteristica favata di S. Antonio. Mentre dalle 11:00 fino alle 20:00 la manifestazione tutto il giorno prevede la Sagra della Polenta in piazza Caduti sul Lavoro, un appuntamento curato da “La Sfizzeria”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Come arrivare a Velletri da Roma

La soluzione migliore per arrivare da Roma a Velletri senza una macchina è il treno che impiega 1h 2min. Dalla stazione Termini di Roma ogni ora parte un treno diretto a Velletri. In automobile percorrendo l’autostrada le uscite più vicine al centro di Velletri sono San Cesareo e Valmontone (A1 autostrada Milano-Napoli, 14 Km di distanza dal centro di Velletri). Provenendo da strade ad alto scorrimento le uscite più vicine sono: Uscita 23 Via Appia / GRA/A90 Grande Raccordo Anulare – Roma, 22 Km dal centro di Velletri; Uscita 22 Via Anagnina / GRA/A90 Grande Raccordo Anulare – Roma, 22 Km dal centro di Velletri. Dalla stazione dei Pullman Cotral dell’Anagnina partono autobus diretti ai Castelli Romani e quindi anche a Velletri che impiegano 1h e 52 minuti per raggiungere il centro della città. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata