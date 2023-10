Veni, Vidi, Vini (li) 2023, sabato 21 Ottobre alla residenza La Mimosa di Formello

La Residenza “La Mimosa” di Formello ospiterà sabato 21 Ottobre, a partire dalle ore 13, l’VIII edizione di “Veni, Vidi, Vini(li)”, evento nato sullo sfondo della celebre frase, riadattata, di Gaio Giulio Cesare “Veni, Vidi, Vici” (2 agosto del 47 a.C. dopo la vittoria a Zela nel Ponto contro l’esercito di Farnace II) per commentare il ritorno del vinile sul piano qualitativo e commerciale – ormai esponenziale – e confermare il successo dell’enogastronomia italiana sulle tavole di tutto il mondo. Così, 2.069 anni dopo, se Zela nel Ponto nella Turchia Orientale si chiama oggi Zila, il marchio storico delle eccellenze enogastronomiche italiane resta immutato nella tradizione e in crescita sul piano del consenso internazionale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Lungo questo asse ideologico si sviluppa l’happening creato sulla scia di una colonna sonora doc: infatti, sarà riprodotta la musica dance e non solo su dischi in vinile originali capaci di garantire quelle sonorità acustiche irraggiungibili dalle nuove tecnologie. Dal vivo, sarà il raffinato concerto del Maestro Francesco Tassone con la voce dello special guest Tony Gallo. Il rapper Nine canterà alcuni brani del suo ultimo fortunato cd “Stereoloquio” forte della presenza dello straordinario sassofonista Paolo Russo, dell’attore e batterista Alberto Marozzi e dell’attrice e cantante Roberta Albanesi, protagonista di una prossima importante iniziativa sulla figura e sull’attività artistica e sociale di Franco Califano.

Marino Collacciani, patron della manifestazione

Nell’angolo della ristorazione presenti in qualità di supporters enogastronomici: il banco dei vini di Casale del Giglio della Famiglia Santarelli, con la coordinatrice sommelier Cinzia Franceschini che proporrà sei tra le migliori etichette della rinomata Azienda Agricola laziale, tra bianchi, rosati e rossi. Poi, dalla provincia di Caserta grazie all’esperta enogastronoma e creatrice di eventi, Luana Cavazzuti, una prestigiosa offerta di prelibatezze, orgoglio italiano: le rinomate mozzarelle al tartufo della Botteghella di Enzo Tammaro (partner culinario della Scuderia Ferrari), i babà e le pastiere delll’Antica Pasticceria e Fabbrica di Cioccolato di Alfonso Caputo presenti sulle tavole più prestigiose del mondo; le specialità del forno di Pandiseta (pane, grissini, biscotti e croissant) che ha ricevuto recentemente in Campidoglio l’Oscar capitolino “Premio Simpatia”.

Madrina dell’evento la contessa Silvana Pascale Augero, storica della moda. Special guest Mita Medici. Con lei, Enrico Vanzina, Stefano Masciarelli, Rosanna Lambertucci, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, il marchese Giuseppe Ferrajoli, il noto penalista e già popolare giudice di “Forum” (Rete 4), avv. Nino Marazzita. Di rilievo la partecipazione del Sindaco di Formello, avv. Gian Filippo Santi, dell’Assessore alla Cultura e allo Sport Roberta Bellotti, della Presidente del Consiglio Comunale, Roberta Mazzoneschi e dei Consiglieri dello stesso Comune a Nord di Roma Lorenzo Francucci e Lanfranco Buccioli. Quindi,come da tradizione piacevolmente consolidata, la significativa presenza istituzionale del vice-Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, on. Giuseppe Emanuele Cangemi.

Molti i professionisti della Capitale aficionados dell'evento: dagli immobiliaristi Andrea Meschini e Paola Pisani alla scrittrice Gwendolyn Simpson Chabrier, dai presidenti dello "Sporting Club Due Ponti", Emanuele e Pietro Tornaboni al vivaista dei vip Germano De Vittori, dall'autore dell'inno della Lazio Tony Malco e quello del primo della Roma, Tony Marino, dall'esperto di auto storiche avv. Maurizio Moro al raffinato stilista di moda Walter Ferramonti. dalla pierre Sara Iannone alla nota ristoratrice Mimma Bastianelli (prima sommelier del Lazio) ealla Presidente dell'Associazione Women Empowerment, avv. Flavia Sagnelli.

Presenti artisti della pittura e della scultura di chiara fama: i Maestri Athos Faccincani, Enrico Benaglia, Ferdinando Codognotto, Vittorio Paradisi, Eugenio Sgaravatti, Elvino Echeoni, oltre al gallerista Remo Panacchia (“Il Mondo dell’Arte”).

Tra gli ospiti musicali una menzione particolare alla presenza del popolare Maestro Marcello Cirillo con il percussionista, trombettista e producer Domenico Rizzuto, reduci dallo straordinario successo riscosso al “Roccella Jazz Festival” con una serie di brani dello scrittore e musicista Giose Rimanelli, rielaborati in chiave di jazz elettronico.

A filmare l’evento l’infallibile obiettivo di Luciano Di Bacco, la telecamera del regista Marco Marcelli e quella di Gianni Testa e Angelo Papi con la storica trasmissione “Bla Bla Bla”.

